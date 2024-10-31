بقوة 4.2 ريختر وعلى بعد 12 كيلو مترا .. تفاصيل «زلزال شرم الشيخ»

الشارقة - اميمة ياسر - شعر سكان مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، قبل قليل، بزلزال قوي في منطقة حي النور، مما أثار فزع الأهالي.

أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن قوة الزلزال الأولية بلغت 4.6 درجة على مقياس ريختر، ويجري التواصل مع المركز الفلكي لرصد الزلازل لتحديد مصدره.

وأوضح مركز العمليات في تصريح اليوم أن الزلزال لم يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية.

وقال الدكتور طه رابح، عميد معهد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي، إن محطات شبكة الزلازل القومية سجلت هزة أرضية على بعد 12 كيلو متر من مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم الخميس الساعة السابعة صباحا و34 دقيقة.

وأضاف رابح، خلال بيان، أنها بقوة 4.25 درجة على مقياس ريختر بعمق 8.5 كيلو متر.

وأكد المعهد برئاسة الدكتور طه رابح بأنه ورد إلى المعهد ما يفيد بالشعور بتلك الهزة الأرضية.