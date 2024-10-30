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شكرا لقرائتكم خبر عن بين الأكشن والرعب المغامرات.. أهم ألعاب شهر نوفمبر 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتميز كل شهر من العام بعدد من الألعاب المتنوعة والجديدة لمختلف المنصات، ومع اقتراب شهر نوفمبر، نتعرف معًا على أهم الألعاب التي ستصدر خلال الشهر، بتواريخها المتوقعة حسب موقع "ترو جيمنج"
لعبة تبدو مثيرة جدًا وممتعة لمحبي الننتندو سويتش.
تدور أحداث اللعبة بعام 1990، مع ظهور مخلوقات مرعبة باسم Slitterheads تقوم بقتل البشر، وهنا عليك النجاة باستخدام العديد من الشخصيات.
اللعبة تقدم معها نظام القتال وتبادل الأدوار الكلاسيكي، وتعد قفزة كبيرة من ناحية التصميم والمعالم مقارنة بأول لعبتين من السلسلة.
Mario & Luigi: Brothershipجزء جديد من سلسلة ألعاب تقمص الأدوار Mario & Luigi لجهاز الننتندو سويتش، هذه المرة تأخذنا المغامرة بعالم “كورنكوديا” المحطم، ويجب علينا إعادة هذا العام عبر رحلة بالمحيطات نجمع فيها الأجزاء لتكوين العالم من جديد.
لعبة تبدو مثيرة جدًا وممتعة لمحبي الننتندو سويتش.
- الموعد المتوقع: 7 نوفمبر.
Slitterheadاللعبة هي مزج بين الأكشن وعناصر العاب الرعب الجديدة، من فريق التطوير Bokeh Game Studio وهو مشروع الفريق الأول منذ التأسيس.
تدور أحداث اللعبة بعام 1990، مع ظهور مخلوقات مرعبة باسم Slitterheads تقوم بقتل البشر، وهنا عليك النجاة باستخدام العديد من الشخصيات.
- الموعد المتوقع: 8 نوفمبر.
Dragon Quest III HD-2D Remakeسيكون شهر نوفمبر موعد صدور ريميك لعبة تقمص الأدوار الكلاسيكية دراجون كويست بالجزء الثالث منها، والذي صدر بنسخته الأصلية عام 1988. ورغم أنها تحمل الرقم 3 بالعنوان ولكنها بالأصل هي بداية القصة.
اللعبة تقدم معها نظام القتال وتبادل الأدوار الكلاسيكي، وتعد قفزة كبيرة من ناحية التصميم والمعالم مقارنة بأول لعبتين من السلسلة.
- الموعد المتوقع: 14 نوفمبر.