شكرا لقرائتكم خبر عن بين الأكشن والرعب المغامرات.. أهم ألعاب شهر نوفمبر 2024 والان نبدء بالتفاصيل

Mario & Luigi: Brothership

Mario & Luigi

الموعد المتوقع: 7 نوفمبر.

Slitterhead

Bokeh Game Studio

Slitterheads

الموعد المتوقع: 8 نوفمبر.

Dragon Quest III HD-2D Remake

الموعد المتوقع: 14 نوفمبر.

الدمام - شريف احمد - يتميز كل شهر من العام بعدد من الألعاب المتنوعة والجديدة لمختلف المنصات، ومع اقتراب شهر نوفمبر، نتعرف معًا على أهم الألعاب التي ستصدر خلال الشهر، بتواريخها المتوقعة حسب موقع "ترو جيمنج"جزء جديد من سلسلة ألعاب تقمص الأدوارلجهاز الننتندو سويتش، هذه المرة تأخذنا المغامرة بعالم “كورنكوديا” المحطم، ويجب علينا إعادة هذا العام عبر رحلة بالمحيطات نجمع فيها الأجزاء لتكوين العالم من جديد.لعبة تبدو مثيرة جدًا وممتعة لمحبي الننتندو سويتش.اللعبة هي مزج بين الأكشن وعناصر العاب الرعب الجديدة، من فريق التطويروهو مشروع الفريق الأول منذ التأسيس.تدور أحداث اللعبة بعام 1990، مع ظهور مخلوقات مرعبة باسمتقوم بقتل البشر، وهنا عليك النجاة باستخدام العديد من الشخصيات.سيكون شهر نوفمبر موعد صدور ريميك لعبة تقمص الأدوار الكلاسيكية دراجون كويست بالجزء الثالث منها، والذي صدر بنسخته الأصلية عام 1988. ورغم أنها تحمل الرقم 3 بالعنوان ولكنها بالأصل هي بداية القصة.اللعبة تقدم معها نظام القتال وتبادل الأدوار الكلاسيكي، وتعد قفزة كبيرة من ناحية التصميم والمعالم مقارنة بأول لعبتين من السلسلة.