تكنولوجيا: شاومي تطلق HyperOS 2 بميزات جديدة وتكامل ذكي محسّن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت شاومي في وقت سابق من اليوم حدثًا كشفت فيه عن أحدث سلسلة رئيسية من الهواتف الذكية، تحت اسم سلسلة Xiaomi 15، إضافة إلى سلسلة Pad 7 اللوحية وأجهزة أخرى.

كما أطلقت العلامة التجارية أحدث نظام تشغيل يعتمد على Android 15، باسم HyperOS 2، والذي يهدف إلى تسهيل المهام اليومية عبر توفير ترابط سلس بين الهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز، والأجهزة القابلة للارتداء، والسيارات، والأجهزة المنزلية.

تمثل Xiaomi HyperCore العمود الفقري لنظام HyperOS 2، وهي منصة نظام جديدة تم بناؤها بالكامل من الصفر. وقد أدخلت شاومي تغييرات لتحسين تعامل النظام مع المهام، وإدارة الذاكرة، ومعالجة المدخلات، بهدف تحسين سرعة وكفاءة الأجهزة.

من ناحية الرسوميات، قامت شاومي بإعادة تصميم آلية معالجة الصور، حيث اعتمدت على طريقة تُعرف بـ “الحوسبة غير المتجانسة”، التي توزع المهام عبر أنواع متعددة من المعالجات. ومن شأن هذه التقنية أن توفر للمستخدمين تجربة رسومية أكثر سلاسة، خاصة أثناء الألعاب أو مشاهدة الفيديوهات.

حسّنت شاومي أيضًا اتصالات Wi-Fi وBluetooth و5G على أجهزتها، لضمان بقاء المستخدمين على اتصال دون انقطاع، سواء في المكالمات، أو الألعاب، أو بث المحتوى.

وتعد ميزة Xiaomi HyperConnect واحدة من أبرز الميزات، حيث تسمح بمزامنة أجهزة شاومي المختلفة بسهولة مع بعضها البعض، مما يمكّن المستخدمين من التبديل بين الهاتف، التلفاز، أو الساعة الذكية دون انقطاع. وأصبحت عمليات نقل الملفات أسرع بنسبة 33%، في حين تم تقليل مشكلات زمن الوصول بنسبة 54%.

يشمل HyperOS 2 أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى جعل استخدام الأجهزة أكثر تخصيصًا وتفاعلية. تتغير الخلفيات الديناميكية على مدار اليوم حسب سلوك المستخدم، فيما تضفي شاشات القفل المشابهة للأفلام حيوية أكبر على الهاتف. وتم تجهيز أجهزة التلفاز بشاشات توقف ذكية يتم تحديثها بناءً على تفضيلات المستخدمين.

ويمتاز HyperOS 2 برسوم متحركة سلسة ونظام طقس ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي، مصمم باستخدام نموذج جوي حقيقي ليقدم تجربة مستخدم غامرة.

يساعد المساعد الشخصي الجديد Super XiaoAi المستخدمين في المهام المتكررة والصغيرة، كملء المعلومات الشخصية تلقائيًا، وتذكيرهم بالمواعيد، وحتى تنفيذ مهام معينة بناءً على الروتين اليومي.

كما يستطيع Super XiaoAi البحث عن ملفات أو صور معينة عبر جميع الأجهزة باستخدام أمر صوتي واحد فقط.

توفر تقنية AI Magic Painting في النظام القدرة على تعديل الصور بطرق مبتكرة، كإضافة تأثيرات معينة أو إجراء تعديلات طفيفة بناءً على وضعيات الشخصيات.

كما تساهم أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى في تعزيز الإنتاجية، حيث تقدم تحويل الصوت إلى نص في الوقت الفعلي، والترجمات الفورية أثناء الاجتماعات أو مكالمات الفيديو، وتفعيل الإيماءات لتحسين تجربة المكالمات المرئية.

لمزيد من الأمان، يضم النظام تقنية الكشف عن الاحتيال بالذكاء الاصطناعي، التي تساعد على اكتشاف المكالمات الاحتيالية أو الفيديوهات المعدلة قبل أن تتسبب في مشاكل.

علاوةً على ذلك ذلك، عززت شاومي أمان النظام عبر إضافة أنظمة حماية قائمة على الشرائح، لضمان تأمين الأجهزة على المستويين المادي والبرمجي. وتضمن الشركة ضوابط خصوصية صارمة، مع تشفير البيانات السحابية والمحلية، للحفاظ على أمان معلومات المستخدمين.

يهدف HyperOS 2 إلى تحسين تكامل الأجهزة عبر النظام البيئي الخاص بشاومي، مع إطلاق الإصدار المحدث من Wonderful Desktop 2.0، الذي يتيح تشغيل التطبيقات على أجهزة متعددة.

يمكن للمستخدمين بدء مهمة على الهاتف وإتمامها على التلفاز أو الكمبيوتر دون الحاجة لإعادة تثبيت التطبيق. ويتيح النظام كذلك الاتصال بأجهزة أبل، حيث يمكن لأجهزة iPhone وiPad وMacBooks التفاعل بسهولة مع منتجات شاومي. ويُسهّل تثبيت خدمة Xiaomi Internet Service على أجهزة أبل عمليات نقل الملفات، وفتح المستندات، والوصول إلى Mi Desktop من جهاز Mac.

ويشمل التحديث الجديد للأجهزة القابلة للارتداء تحكمًا بالإيماءات، مما يتيح للمستخدمين التحكم بالأجهزة المنزلية المتصلة بلمسة بسيطة، مما يسهل إدارة الأجهزة الذكية بشكل طبيعي.

يدعم HyperOS 2 إمكانيات ترفيهية وبث جديدة، مع إضافة ميزة Cross-Device Camera 2.0، التي تسمح ببث الفيديو من جهازين في نفس الوقت، وتلائم أنشطة مثل الألعاب، أو التدريبات، أو التعليم عن بُعد.

ويمكن لمستخدمي التلفاز أيضًا استخدام وضع صورة داخل صورة، لمشاهدة المحتوى أثناء تشغيل تطبيقات أخرى أو ممارسة الرياضة.

تأتي أحدث أجهزة شاومي مثبتة مسبقًا بنظام HyperOS 2، بينما تخطط العلامة التجارية لإتاحة التحديث للأجهزة القديمة بدءًا من نوفمبر 2024.

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