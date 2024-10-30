تكنولوجيا: تعاون TikTok و Giphy لترقية الرسائل المباشرة بصور GIF مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدفع منصة TikTok نحو تعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي، وها هي اليوم توجه هذا التحول إلى الرسائل المباشرة، بهدف تحسين تفاعل المستخدمين باستخدام صور GIF.

وأكدت الشركة أنها ستتيح للمستخدمين الوصول السريع إلى الصور المتحركة المثالية للرد، حتى في حال تعذر تذكر الصورة المطلوبة في اللحظة ذاتها، وذلك من خلال ميزتها الجديدة التي تعتمد على مكتبة Giphy الحالية.

تتولى شركة Shutterstock، التي تملك Giphy، دمج واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها في واجهة المراسلة داخل TikTok، مما يسمح لـ “محرك التوصيات” الخاص بالتطبيق باختيار صور GIF الأنسب والأكثر ملاءمة لكل محادثة، بهدف جعل التواصل أكثر تفاعلًا وتعبيرًا.

ووُصفت ميزة اختيار صور GIF بأنها إضافة “سلسة وبديهية” لتطبيق TikTok، ومن المتوقع أن تُطرح هذه الميزة إما في الربع الرابع من عام 2024 أو في الربع الأول من عام 2025.

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