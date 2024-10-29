تكنولوجيا: سوارة Xiaomi Smart Band 9 Pro الذكية تنطلق بتصميم من الألومنيوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم عن سوارة Xiaomi Smart Band 9 Pro الذكية التي تنطلق بتصميم من الألومنيوم، وبطارية تستمر في العمل حتى 21 يوم.

تتميز سوارة Band 9 Pro الذكية التي قدمت من شاومي اليوم بشاشة AMOLED بحجم 1.74 إنش، بتصميم مستطيل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz، وسطوع بنسبة 1200 nits.

كما تقدم شاومي علبة سوارة Band 9 Pro بتصميم من الألومنيوم، بإختيارات ألوان تشمل الوردي، والذهبي، والأسود، بمعايير مقاومة الماء عند 5 ATM لدعم الرياضيين في تمارين السباحة.

وتتميز السوارة الذكية بوزن 24.5 جرام، وتصميم نحيف بسُمك 10.8 مم، وتتوفر السوارة الذكية بإختيارات بين التصميم الجلدي أو الرياضي في سوارة المعصم، وتستمر بعمر شحن يصل إلى 21 يوم، وتدعم أكثر من 150 نمط رياضي، ومن المقرر أن تتوفر Smart Band 9 Pro بسعر 52 يورو.

المصدر