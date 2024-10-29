تكنولوجيا: ساعة Xiaomi Watch S4 الذكية تنطلق رسمياً بشاشة AMOLED بسطوع 1500 nit

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شاومي للأسواق اليوم ساعة Xiaomi Watch S4 الذكية التي تنطلق بشاشة AMOLED بنسبة سطوع 1500 nit، ونظام HyperOS 2.0، وتتوفر بسعر يبدأ من 140 دولار.

تتميز ساعة Xiaomi Watch S4 الذكية الجديدة من شاومي بشاشة AMOLED بحجم 1.43 إنش، وسطوع بنسبة 1500-nit، كما تدعم الشاشة خاصية اللمس، أو التحكم عبر زر تاج رقمي.

أيضاً تتضمن الساعة الذكية مستشعرات لدعم مراقبة مستويات الأكسجين في الدم، ومعدل ضربات القلب بدقة أعلى بنسبة 98.2%، كما تقدم شاومي نموذج يدعم شريحة eSIM لدعم الإتصال الخلوي، مع شريحة NFC، ونظام GPS لدعم المستخدم في أكثر من 150 نمط رياضي.

ومن المقرر أن تستمر ساعة S4 بشحن يصل إلى 5 أيام مع تنشيط ميزة “always-on display”، أو 15 يوم مع الإستخدام الطبيعي للساعة الذكية، وتتوفر ساعة Watch S4 بسعر 140 دولار، أو بسعر 168 دولار للنموذج الذي يدعم شريحة eSIM.

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