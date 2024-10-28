شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة Arken Age.. تجربة الأكشن والمغامرات في الواقع الافتراضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في عالم مليئ بالأحداث الشيقة والأكشن، تأتي لعبة القتال والمغامرات المخصصة لطرفيات الواقع الافتراضي Arken Age في 16 يناير المقبل.

توفر اللعبة تجربة تخلط ما بين عوالم الفانتازيا والطابع الميكانيكي، فهي لعبة مغامرات وحركة بتقنية الواقع الافتراضي تدور أحداثها في Bio-Chasm، وهو عالم خيالي جرى إنشاؤه بواسطة "Grand Arborist".

Arken Age، تتيح الانخراط في قتال كامل باستخدام سيوف وبنادق Arkenite، واستكشاف البيئات المكتظة بالسكان والتي يحاصرها الفساد والأعداء.



لعبة Arken Age

ومن خلال اللعبة يمكنك إطلاق النار على الأعداء والقضاء عليهم، في قتال كامل سريع الخطى، وكذلك بناء أسلحة VR تستطيع تجهيزها بنفسك.

ويمتلك اللاعب القدرة على القفز والتسلق والسباحة بحرية في جميع أنحاء العالم، مع أدوات مدمجة خاصة، والتي تستخدم لاجتياز التضاريس الملتوية.