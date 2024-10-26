تكنولوجيا: هاتف Poco C75 ينطلق بقدرة بطارية 5160 mAh وسعر يبدأ من 109 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Poco C75 بشكل رسمي اليوم بتكلفة منخفضة وسعة بطارية 5160 mAh، وتصميم يحاكي Redmi 14C، كما يتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 109 دولار.

يتميز هاتف Poco C75 بشاشة LCD بحجم 6.88 إنش، ودقة عرض 720 في 1640 بيكسل، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120 Hz، ومعدل لمس 240 Hz، وسطوع بنسبة 600-nit.

أيضاً يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Helio G81-Ultra، وإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

وفي مواصفات الكاميرة الخلفية يأتي Poco C75 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرة auxiliary، وتأتي كاميرة السيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل في نتوء القطرة.

كما ينطلق Poco C75 بقدرة بطارية 5160 mAh، ويدعم الشحن السريع بقدرة 18W، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل الرئيسي، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، وواجهة HyperOS، مع مدخل 3.5مم للسماعات.

ويتميز C75 بأبعاد 171.88 في 77.8 في 8.22مم، كما ينطلق بوزن 204 جرام، أيضاً يتوفر Poco C75 بسعر يبدأ من 107 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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