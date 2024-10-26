تكنولوجيا: جهاز OPPO Pad 3 Pro اللوحي ينطلق بمعدل تحديث 144Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo مؤخراً عن جهاز OPPO Pad 3 Pro اللوحي الذي ينطلق بمعدل تحديث 144Hz، ومعالج Snapdragon 8 Gen 3 Leading، وسعة ضخمة في البطارية.

يتميز OPPO Pad 3 Pro بشاشة LCD بحجم 12.1 إنش، وجودة عرض 2K، كما يأتي بأبعاد 7:5 لتجربة عرض أفضل في مهام الإبداع والإنتاجية، كما تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision، وHDR10+، لعرض حيوي ولون أسود غامر، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 600 nits، مع تغطية لونية بتدرج لوني واسع.

أيضاً تدعم Oppo هذا الإصدار بعدد 6 من المكبرات الصوتية مع تقنية Dolby Atmos لصوتيات مذهلة وواضحة، مع bass قوي ومؤثرات صوتية متعددة الإتجاهات.

كما ينطلق Pad 3 Pro بالإصدار الخاص من معالج Snapdragon 8 Gen 3 Leading، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في سعة UFS 3.1، لذا سيأتي الجهاز بآداء إنسيابي مع تعدد المهام والآداء المكثف في تشغيل الألعاب ومهام التحرير.

وينطلق الجهاز بنظام تشغيل Android 14، وواجهة ColorOS 14.1 التي تقدم تجربة تخصيص أعلى للثيمات والرموز، ومن المتوقع أن يكون من بين الإصدارات الأولى في الأجهزة اللوحية التي تدعم التحديث لنظام تشغيل Android 15 وواجهة ColorOS 15.

كما يضم Pad 3 Pro كاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل بميزة التركيز البصري مع فلاش LED، بقدرة على تسجيل فيديو بأعلى جودة في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما يضم الجهاز كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الجهاز بنمفذ USB C لدعم إتصال السماعات أو المكبرات الصوتية، ويضم OPPO Pad 3 Pro بطارية بقدرة 9510 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

ويتوافق الجهاز اللوحي مع قلم “Pencil 2 Pro stylus” ولوحة مفاتيح “Smart Touch” لتحسين الإنتاجية، على أن يدعم القلم 10000 من مستويات حساسية الضغط لتجربة أفضل في الرسم والكتابة ومهام التصميم، ومن المقرر أن يتوفر OPPO Pad 3 Pro بسعر 463 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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