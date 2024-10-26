تكنولوجيا: هاتف iPhone 17 Pro Max يأتي بتصميم أصغر في نظام “dynamic island”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن ملامح تصميم الجيل القادم من هواتف الأيفون، حيث أشارت أحدث التوقعات إلى أن هاتف iPhone 17 Pro Max يأتي بتصميم أصغر في الجزء الخاص ب “dynamic island”.

قدمت ابل سلسلة هواتف iPhone 16 للأسواق في حدث عقد الشهر الماضي، ولقد بدأت التسريبات بالفعل في تسليط الأضواء على الجيل القادم من هواتف الأيفون.

ولقد أوضحت أحدث التسريبات التي نشرت عبر موقع “MacRumors” أن هاتف iPhone 17 Pro Max يأتي بتصميم أصغر في نظام “dynamic island”، كما أوضح التقرير الذي نشر عبر المحلل “Jeff Pu” أن سلسلة iPhone 17 ستحقق الإستفادة من “metalens” في تكوينات نظام FaceID الذي يسمح لشركة ابل تطوير نظام “dynamic island” بإتساع أقل.

وتعد “metalens” تقنية ترتكز على هيكل من النانو يهدف إلى تركيز الضوء، كما يعمل على إستبدال العدسات الزجاجية التقليدية للكاميرة.

من جانب أخر لم يوضح المحلل “Jeff Pu” آلية إستخدام هذه التقنية في هواتف الأيفون، إلا أن التقرير يؤكد على أن هذه التقنية ستقتصر على إصدار iPhone 17 Pro Max.

ولقد أشار تقرير أخر جاء من “The Elec” إلى أن ابل قد تعتمد تقنية الشاشة “LTPO3” التي قدمت في سلسلة ساعات Watch Series 10 في الجيل القادم من هواتف الأيفون، والتي تدعم تطوير الهواتف بزوايا عرض محسنة مع أقل معدل تحديث.

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