تكنولوجيا: Honor تطلق تحديث MagicOS 9.0 لدعم هذه الإصدارات!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Honor اليوم عن التحديث الجديد لواجهة المستخدم MagicOS 9.0 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 15، ويدعم مجموعة من هواتف الشركة بدءاً من شهر نوفمبر.

قدمت Honor تحديث MagicOS 9.0 اليوم في السوق الصيني قبل إنطلاق سلسلة هواتف Magic7 بشكل رسمي للأسواق، ويأتي هذا التحديث بتركيز خاص على دفع مميزات الذكاء الإصطناعي، والتي تتكامل بشكل أفضل مع مساعد الشركة الرقمي “Yoyo”.

ويرتكز تحديث MagicOS 9.0 على نظام تشغيل Android 15، وتؤكد Honor على أن روبوت الذكاء الإصطناعي يتميز بدعم إدراك المحادثة الطبيعية للمستخدمين والإختلاف مع المحادثة الخاصة بالحوسبة، كما يدعم التعلم الآلي لأسلوب المستخدم لإدراك أفضل لسياق المحادثة.

ويدعم نموذج MagicLM في التحديث الجديد إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 80%، وآداء سريع في التحميل بنسبة 77%، وإدخال فائق السرعة للكلمات بنسبة 500%، مع إستهلاك أقل لسعة التخزين والذاكرة.

وتعزز الشركة تحديث MagicOS 9.0 بميزة تقدم للمرة الأولى في صناعة الهواتف الذكية وهي ميزة “AI Deepfake Detection”، وهي ميزة تدعم حماية المستخدمين من عمليات الإحتيال.

كما يتضمن التحديث ميزة واجهة متعددة الإستخدامات، وميزة القفل السحري، وMagic Style، مع مجموعة من الأدوات التي تدعم تخصيص تجربة المستخدم، مع معرض AI، وممحاة AI، وآداة Face Restoration، وأيضاً آداة أخرى لتوسيع نطاق الصورة بتقنية الذكاء الإصطناعي، ومن المقرر أن يتوفر التحديث في سلسلة Magic7 في البداية ومن ثم ينطلق بدءاً من شهر نوفمبر للإصدارات كالتالي:

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