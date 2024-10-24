تكنولوجيا: صور رسمية توضح تصميم هواتف شاومي القادمة Xiaomi 15 و15 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث شاومي في 29 من أكتوبر الجاري لكشف النقاب عن هواتف Xiaomi 15 وXiaomi 15 Pro، واليوم تستعرض صور رسمية ثلاثية الأبعاد تصميم الإصدارات المرتقبة.

أشارت التقارير السابقة إلى أن شاومي تخطط لإطلاق جيل جديد من هواتفها الذكية المميزة في حدث يعقد في 23 من أكتوبر إلا أن “Lu Weibing” الرئيس التنفذي للشركة شارك اليوم إعلان تشويقي على منصة Weibo أكد من خلاله على موعد الحدث في 29 من أكتوبر.

كما شارك “Kartikey Singh” مجموعة من الصور الرسمية ثلاثية الأبعاد على منصة X اليوم، والتي تقدم نظرة واضحة وبأعلى جودة عرض لهاتفي Xiaomi 15 وXiaomi 15 Pro.

وتؤكد التسريبات الجديدة على أن هاتف Xiaomi 15 Pro يتميز بسُمك 8.35 مم، ووزن 213 جرام، أي أخف 10 جرامات مقارنة بهاتف Xiaomi 14 Pro الحالي.

كما يضم الهاتف شاشة بإنحناء مايكرو، مع الجيل الثاني من زجاج شاومي “Longjing”، كما أشار “Lu Weibing” الرئيس التنفيذي إلى أن الكاميرة تأتي بطبقة من السيراميك في محيط العدسات.

ويضم Xiaomi 15 شاشة بحجم 6.36 إنش، وإطار بسُمك 1.38مم في محيط الشاشة، والذي ينافس إصدار Oppo Find X8 الذي أعلن عنه اليوم في التصميم النحيف لحواف الشاشة.

وتعد سلسلة Xiaomi 15 أولى الإصدارات التي تنطلق بمستشعر للبصمة بالموجات الفوق صوتية، والذي يدعم الإستجابة السريعة والدقيقة لإستشعار البصمة مقارنة بالمستشعر الضوئي، كما تقدم آداء أكثر كفاءة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

المصدر