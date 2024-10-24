تكنولوجيا: Oppo تعلن عن جهاز بنك طاقة جديد بقدرة شحن سريع 80 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثارت شركة Oppo الحماس لجهاز بنك الطاقة الجديد Flash Charge بقدرة 80 واط. من المقرر الكشف عن هذا الملحق خلال حدث إطلاق سلسلة الهواتف الذكية Oppo Find X8. وقد تم نشر صورة للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo، والتي كشفت عن بعض تفاصيل المنتج.

يدعم جهاز بنك الطاقة Flash Charger بقدرة 80 واط الشحن السريع لهاتف Find X8. يبدو أنه يحتوي على منفذين، أحدهما USB-C والآخر USB-A، ومن المتوقع أن يتم إعادة شحن بنك الطاقة عبر منفذ USB-C.

كما انه يحتوي على بطارية بسعة 12000 مللي أمبير، لكن لا تزال القدرة على شحن الهاتف الجديد بالكامل غير واضحة. لم يتم الكشف عن مدة الشحن الكاملة حتى الآن، ولكن يُعتقد أن الضوء المدمج يشير إلى حالة الشحن. يقال أيضًا أن جهاز بنك الطاقة مصمم ليكون مقاومًا للاهتراء ومناسبًا للاستخدام على متن الطائرات.

من المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك سعر بنك الطاقة Oppo 80W Flash Charge، خلال حدث إطلاق Find X8 في الصين بتاريخ 24 أكتوبر.

كما تمت مشاهدة جهاز بنك طاقة آخر من Oppo يدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي في صورة مسربة خلال شهر سبتمبر؛ ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا جهازًا منفصلًا سيتم الكشف عنه في نفس الحدث أو إذا كانت التسريبات غير دقيقة.

يبقى السؤال حول ما إذا كان بنك الطاقة هذا سيصل إلى الأسواق العالمية الأخرى. في الوقت نفسه، يمكن النظر في شراء بنك الطاقة Anker Prime بسعة 12000 مللي أمبير (130 واط) والمتاح بسعر 49.99 دولارًا أمريكيًا على أمازون.

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