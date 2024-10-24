تكنولوجيا: مساعد Galaxy AI من سامسونج يدعم 20 لغة بحلول نهاية العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج مؤخرًا عن أخبار مثيرة لمستخدمي Galaxy، حيث سيكتسب Galaxy AI مزيدًا من المعرفة اللغوية قريبًا.

بدءًا من نهاية أكتوبر، سيتم إضافة أربع لغات جديدة وهي: التركية، الهولندية، السويدية، والرومانية. بالإضافة إلى ذلك، ستوسع سامسونج الدعم للهجات مختلفة من الصينية والبرتغالية.

وبذلك، سيكون Galaxy AI قادرًا على دعم 20 لغة بحلول نهاية العام، وهو تطور كبير من اللغات الـ 16 التي يدعمها حاليًا. هذا يعكس رغبة سامسونج في جعل ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها متاحة لأكبر عدد ممكن من المستخدمين حول العالم، بغض النظر عن لغتهم أو مكان إقامتهم.

يمكنك إضافة اللغات الجديدة إلى جهاز Galaxy الخاص بك عبر حزم اللغات المعتادة. للقيام بذلك، اذهب إلى تطبيق الإعدادات وابحث عن خيار “حزم اللغة”.

بمجرد النقر عليه، ستكون قادرًا على تنزيل حزم اللغات التي تحتاجها. بعد تنزيل حزمة اللغة، سيتمكن جهاز Galaxy الخاص بك من فهم ومعالجة تلك اللغة أثناء استخدام ميزات Galaxy AI.

على سبيل المثال، يمكنك ترجمة النصوص، تلخيص صفحات الويب، وحتى إجراء ترجمات فورية للمحادثات المباشرة باستخدام اللغة التي قمت بإضافتها.

جدير بالذكر أن Galaxy AI يدعم بالفعل مجموعة واسعة من اللغات، بما في ذلك: العربية، الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإندونيسية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، البولندية، البرتغالية، الروسية، الإسبانية، التايلاندية، والفيتنامية.

كما أعلنت سامسونج أن ميزات Galaxy AI ستكون مجانية حتى نهاية عام 2025. لم يُعلن حتى الآن عن ما سيحدث بعد هذا التاريخ، لذا يُنصح بالاستفادة من هذه الميزات خلال هذه الفترة.

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