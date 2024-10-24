تكنولوجيا: تسريبات تكشف تحسينات كفاءة كبيرة في معالجات Pixel 10 وPixel 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف التفاصيل الجديدة حول خطط جوجل المستقبلية لشرائح Tensor في هواتف Pixel 10 وPixel 11 عن تركيز كبير على تحسين الكفاءة بحلول عام 2025، مع مزيد من التحسينات المتوقعة في Pixel 11.

منذ ظهور Tensor لأول مرة في سلسلة Pixel 6، تحسنت الشرائح تدريجيًا، لكن مشكلات البطارية والحرارة ظلت مصدر قلق متكرر في مراجعات هواتف Pixel.

ومع أن معالجات Tensor G3 في سلسلة Pixel 8 وTensor G4 في سلسلة Pixel 9 قد شهدت تحسنًا ملحوظًا، إلا أن جوجل لا تزال بعيدة عن مستوى شرائح Snapdragon التي كانت تزوّد بها هواتفها السابقة.

بالنسبة لمعالج Tensor G5 في Pixel 10، يبدو أن Google تركز على تحسينات الكفاءة أكثر من تعزيز الأداء بشكل كبير. ويقال إن الشركة قد ابتعدت عن شراكتها مع سامسونج لتصنيع هذه الشريحة، التي تحمل الاسم الرمزي “Laguna”، وانتقلت إلى TSMC مع تصميم خاص بها.

ووفقًا لموقع Android Authority، والذي استند إلى مستندات من قسم gChips التابع لجوجل، فإن الشركة تخطط لاستخدام عملية التصنيع N3E بتقنية 3 نانومتر من TSMC في معالج Tensor G5.

هذه هي نفس التقنية التي تستخدمها أبل في شرائح iPhone 16 Pro، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانتقال إلى تحسين الكفاءة بشكل ملحوظ نظرًا لأن TSMC أثبتت تفوقها في هذا المجال مقارنة بـ Samsung.

وتشمل التسريبات أيضًا معلومات عن معالج “Malibu”، وهو الاسم الرمزي لمعالج Tensor G6 المتوقع أن يكون مخصصًا لسلسلة Pixel 11.

يُقال إن هذه الشريحة ستعتمد على عملية N3P من TSMC، التي من المتوقع أن تستخدمها أبل أيضًا في شرائح A19. ورغم أن هذه التقنية لا تزال تعتمد على عملية 3 نانومتر، إلا أن التحسينات في الكفاءة ستكون أكبر بفضل العملية الجديدة.

في الوقت الحالي، لا تتوفر معلومات إضافية حول الميزات التي ستجلبها هذه الشرائح إلى هواتف Pixel، لكن من المتوقع أن تركز جوجل بشكل أكبر على الكفاءة بدلاً من تعزيز الأداء فقط.

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