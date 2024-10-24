تكنولوجيا: إطلاق شاشة الألعاب BenQ EX271U بدقة 4K وسرعة 165 هرتز في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت BenQ رسميًا شاشة الألعاب Mobiuz EX271U مقاس 27 بوصة في السوق الصينية بسعر 4499 يوان (631 دولارًا) والمتاحة عبر موقع JD.com. دعونا نستعرض مواصفاتها الرئيسية.

تأتي شاشة BenQ EX271U بشاشة IPS مقاس 27 بوصة بدقة 4K (3840 × 2160) وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، بالإضافة إلى وقت استجابة قدره 1 مللي ثانية لضمان تجربة ألعاب سلسة.

تتميز الشاشة أيضًا بتدرج ألوان 10 بت، مع نسبة تباين 1200:1، وذروة سطوع تبلغ 400 نتس في المتر المربع، مما يضمن رؤية واضحة ومرئيات حية حتى في البيئات الساطعة.

تغطي الشاشة 95% من التدرج اللوني DCI-P3، مما يتيح عرض ألوان دقيقة سواء للألعاب أو لإنشاء المحتوى. كما تعتمد الشاشة على محرك الصور PixSoul من BenQ وتقنية DisplayHDR 400 لتحسين التفاصيل وانتقالات الألوان، خاصة في المشاهد المظلمة.

وتأتي أيضًا بتقنية الضوء الأزرق المنخفض المعتمدة من TÜV Rheinland، مما يضمن حماية العين وراحة أثناء الجلسات الطويلة من اللعب.

تدعم شاشة BenQ EX271U ميزة eARC التي تتيح فصل ونقل الإشارات الصوتية من أجهزة مثل PS5 أو أجهزة الحواسب إلى أنظمة الصوت المتوافقة عبر واجهة HDMI 2.1.

هذا يوفر تجربة صوتية محسنة بجودة مسرحية، إلى جانب مقبس صوت 3.5 ملم مدمج مع وحدة فك ترميز ESS DAC التي تقلل من تداخل الإشارات، مما يضمن إخراج صوت واضح ونقي.

لتعزيز التجربة الصوتية، تدعم الشاشة إخراج الصوت دون فقدان حتى 7.1 قناة، مما يجعلها مثالية للاعبين الذين يستخدمون سماعات الرأس أو أنظمة الصوت المنزلية. تضمن هذه الميزة أداءً صوتيًا سلسًا سواء كنت تلعب على جهاز ألعاب أو على جهاز الحاسب.

تأتي الشاشة مزودة بثلاثة منافذ HDMI 2.1، ومنفذ DP 1.4، بالإضافة إلى ثلاثة منافذ USB-C. ويتيح أحد منافذ USB-C توصيل طاقة بقوة 65 واط، مما يسهل شحن الأجهزة المتوافقة. كما توفر ثلاثة منافذ USB-A 3.2 لتوصيل الأجهزة الطرفية بسهولة.

يتيح الحامل المريح لشاشة EX271U ضبط الإمالة والارتفاع والدوران لتوفير زوايا مشاهدة مريحة. كما تتميز الشاشة بخاصية KVM التي تسمح للمستخدمين بالتحكم في أجهزة متعددة باستخدام مجموعة واحدة من الأجهزة الطرفية، مما يسهل التنقل بين الأنظمة المختلفة.

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