تكنولوجيا: جوجل توسع امتدادات Gemini لتشمل المزيد من الأجهزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل أن ملحقات Gemini الشهيرة، التي كانت سابقًا مقتصرة على سلسلة Pixel 9، أصبحت متاحة الآن لعدد أكبر من المستخدمين.

يمكّن هذا التوسع المستخدمين من استخدام إمكانيات روبوت الدردشة Gemini لإنشاء أحداث في التقويم وتدوين الملاحظات وإدارة المهام مباشرة داخل التطبيق. تم تقديم هذه الملحقات، التي تتضمن تقويم جوجل وKeep والمهام، في مؤتمر Google I/O.

يعمل التحديث الأخير على توسيع نطاق توفر هذه الملحقات لمستخدمي تطبيق Gemini الذين يشتركون في Google Workspace ولديهم إضافات Gemini Business أو Gemini Enterprise أو Gemini Education أو Gemini Education Premium. يتيح هذا التوسع زيادة كبيرة في عدد المستخدمين الذين يمكنهم الاستفادة من هذه الميزات.

تتضمن الميزات المتاحة:

تقويم جوجل: إنشاء وتعديل وإلغاء الأحداث بسهولة.

مهام جوجل: إضافة التذكيرات والمهام وعرض القائمة وتحديثها بسرعة.

Google Keep: إنشاء ملاحظات وقوائم وإضافة عناصر والبحث عنها.

للبدء في استخدام هذه الإضافات، يجب على مشتركي Google Workspace:

فتح تطبيق Gemini.

الضغط على صورة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

تحديد “الامتدادات”.

تفعيل خيار “Google Workspace”.

ربط حساب Google Workspace الخاص بهم.

هناك ميزات إضافية تتضمن:

الوصول الواعي بالسياق (CAA): على الرغم من عدم دعمه حاليًا لملحقات Gmail وDrive، سيكون متاحًا في المستقبل.

التوفر: الامتدادات متاحة لعملاء Google Workspace مع إضافات Gemini.

عناصر تحكم المشرف: يمكن للمسؤولين تمكين أو تعطيل الملحقات على مستوى الوحدة التنظيمية.

كما أعلنت جوجل أن ملخصات Gemini ستصل إلى Google Chat، مما يوفر نظرة عامة موجزة على الرسائل غير المقروءة في الدردشات الجماعية.

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