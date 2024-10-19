تكنولوجيا: رسائل جوجل تطرح صفحة “ملفك الشخصي” مع إعدادات الاسم والصورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا العام، قدمت رسائل جوجل ميزة اكتشاف الملف الشخصي، والتي تمت إعادة تسميتها منذ ذلك الحين إلى “مشاركة الملف الشخصي”. والآن، تطرح الشركة طريقة بارزة لتخصيص كيفية رؤيتك.

عند فتح رسائل جوجل اليوم، ستظهر لك نافذة بأكمل الشاشة بعنوان “تخصيص طريقة الظهور حسبما ترغب”. عند النقر لتغيير اسمك وصورة ملفك الشخصي، ستفتح إعدادات حساب جوجل، وهناك قائمة منسدلة بعنوان إظهار الاسم والصورة لتتضمن ثلاثة خيارات:

الأشخاص الذين تراسلهم: يصبح ملفك الشخصي مرئيًا للأشخاص بعد أن ترسل إليهم رسالة.

جهات الاتصال الخاصة بك فقط: يكون ملفك الشخصي مرئيًا للأشخاص بعد أن ترسل لهم رسالة، ولكن فقط إذا كانوا ضمن جهات الاتصال الخاصة بك.

لا أحد: لن يصبح ملفك الشخصي مرئيًا لأي شخص بعد إرسال رسالة.

في السابق، كان اكتشاف الملف الشخصي – الذي يشارك اسمك وصورتك مع الأشخاص الذين لديهم رقم هاتفك عند المراسلة – يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله فقط. ومع هذا الإطلاق، يبدو أن جوجل أعادت تسمية الإعداد إلى “مشاركة الملف الشخصي”.

بعد النقر على “متابعة” للضبط، يمكنك الوصول إلى صفحة “ملفك الشخصي” مرة أخرى من قائمة الصور الرمزية. تم تحديث صفحة الدعم الخاصة بـ “مشاركة حساب جوجل والملف الشخصي في رسائل جوجل” منذ وقت سابق من هذا العام:

كيف يعمل:

عند تسجيل الدخول إلى رسائل جوجل باستخدام حساب جوجل الخاص بك، يمكنك اختيار كيفية مشاركة معلومات ملفك الشخصي. تتم مشاركة اسمك وصورتك فقط مع مستخدمي رسائل جوجل (وليس مستخدمي iPhone) بعد أن ترسل لهم رسالة.

وهذا لا يجعل ملفك الشخصي مرئيًا للعامة. لن يكون رقم هاتفك مرئيًا في تطبيقات جوجل الأخرى. يتم استخدامه فقط للتحقق ومساعدة مستخدمي رسائل جوجل الآخرين على التواصل معك.

عند مشاركة ملف تعريف لإحدى جهات الاتصال الموجودة لديك، ستتلقى صورة جديدة لها في رسائل جوجل، ولكن ستحتفظ بالاسم المحفوظ إذا كان مختلفًا.

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