شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لا يحتوي على عجلة قيادة أو دواسات.. تفاصيل من داخل التاكسى الآلى لتسلا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

كشف إيلون ماسك، عن أن التاكسى الآلى الجديد "روبوتاكسى" ذاتي القيادة من تسلا سيصبح حقيقة واقعة قريبًا، ولا تحتوي السيارة ذاتية القيادة المستقبلية على عجلة قيادة أو دواسات أو نافذة خلفية ولديها مساحة كافية لراكبين فقط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إطلاق السيارة الكهربائية بالكامل في حدث "We, Robot" الخاص بتسلا، وستكلف أقل من 30 ألف دولار و20 سنتًا فقط لكل ميل للتشغيل.

ويدعي الملياردير إيلون ماسك، أن روبوتاكسي ستكون متاحة قبل نهاية عام 2027، حيث ستكون سيارة روبوتاكسي الجديدة من تسلا أول سيارة طورتها الشركة خصيصًا للقيادة الذاتية.



سيارة تسلا

يتميز تصميمها الفضائي بأبواب أجنحة الفراشة التي تفتح لأعلى لتكشف عن مقصورة صغيرة، كبيرة بما يكفي لمقعدين للركاب.

يبدو أن المقصورة الضيقة هي نتاج صندوق خلفي كبير للغاية يفتح من حيث تبدأ النافذة الخلفية عادةً.

تُظهر الصور الداخلية حاملين للأكواب فقط وشاشة كبيرة مماثلة لتلك الموجودة في طرازات تسلا الأخرى.

وفقًا لإيلون ماسك، الذي قدم السيارة الجديدة على خشبة المسرح في هوليوود، لن تتميز روبوتاكسي حتى بمنفذ شحن لبطارياتها الكهربائية، لكن بدلاً من ذلك، ستقود روبوتاكسي فوق محطة شحن استقرائية وتتلقى الطاقة لاسلكيًا، مما يسمح لها بالشحن دون مساعدة بشرية.