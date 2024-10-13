شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كل ما هو جديد فى تطبيق Journal لنظام iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل تطبيق Journal، وهو أحد أحدث تطبيقات أبل، في العام الماضي كتطبيق حصري على أيفون مع الكثير من الإمكانات، ويعتمد نظام التشغيل iOS 18 على هذا الأساس، حيث يقدم ترقيات إلى Journal بعدة طرق رئيسية، ولا يزال لا يوجد تطبيق iPad أو Mac، لكن Journal على iPhone أفضل من أي وقت مضى، وإليك كل ما هو جديد، وفقا لما ذكره موقع "9to5Mac".

تنسيق نص شامل

عندما تم إطلاق Journal، كان تنسيق النص الغني الوحيد الذي قدمه هو الخط العريض والمائل والخط السفلي والخط المشطوب، ولكن في iOS 18، توسعت الخيارات لتشمل:

ألوان النص

القوائم النقطية أو المنقطة أو المرقمة

علامات الاقتباس

إضافة ألوان النص لطيفة بشكل خاص، حيث يتوفر لديك 120 خيارًا مختلفًا للألوان للاختيار من بينها ويمكن تطبيقها على أساس كل حرف.

بعد ذلك، يحتاج iOS إلى تقديم دعم حقيقي لألوان النص إلى Apple Notes.

نصوص صوتية

كانت التسجيلات الصوتية دائمًا ميزة من ميزات Journal، ولكن الآن في iOS 18 يمكنك عرض نصوص من هذا الصوت المسجل.

لذا، إذا كنت تفضل التعبير عن أفكارك بالتحدث بدلاً من الكتابة، فسيظل لديك سجل مكتوب يمكنك الرجوع إليه والبحث عنه.

أدوات البحث

ويمكنك الآن البحث مباشرةً من العرض الرئيسي، وبمساعدة مرشحات الفئات أيضًا، بالإضافة إلى الكتابة عما تبحث عنه، يمكنك التصفية حسب أنواع المحتوى التالية:

الصور

الفيديوهات

الموسيقى والبودكاست

النشاط

الأماكن

النص فقط

هناك أداة جديدة أخرى لإدارة مكتبتك المتنامية من إدخالات المجلة هي خيار الفرز، وبشكل افتراضي، يتم فرز جميع الإدخالات حسب التاريخ، ولكن يوجد الآن خيار لطيف للفرز حسب تاريخ اللحظة بدلاً من ذلك.

إذا قمت بالفرز حسب تاريخ اللحظة، فستتبع إدخالات يومياتك الجدول الزمني الزمني لوقت حدوث الأحداث في حياتك، بدلاً من الوقت الذي اخترت فيه بالفعل الكتابة عنها.

على سبيل المثال، إذا ذهبت إلى عالم ديزني الأسبوع الماضي ولكنك لم تكتب مذكراتك عنه حتى وقت لاحق بعد عودتك إلى المنزل، فسيعرف تطبيق Journal ذلك ويصنف إدخالاتك وفقًا لذلك.

أدوات واجهة المستخدم للشاشة الرئيسية أو شاشة القفل

تتوفر الآن مجموعة متنوعة من أنواع الأدوات لـ Journal، وبالنسبة للشاشة الرئيسية، ستجد أدوات واجهة المستخدم New Entry وStreaks:

يعرض New Entry مطالبة كتابة، مثل "ما الذي تتمنى أن يعرفه الأشخاص في حياتك عنك؟" ويقدم زرًا لبدء إدخال مذكرات جديد بسرعة.

يمكنك أيضًا الضغط فوق زر يتنقل بين مطالبات مختلفة حتى تجد المطالبات الصحيحة.

ويعرض لك Streaks ببساطة عدد الأيام التي استمرت فيها سلسلة الكتابة الحالية لديك.

على شاشة القفل، يحتوي تطبيق Journal على المزيد من الخيارات:

إدخال جديد

اقتراحات تدوين المذكرات

التسجيل الصوتي

الكاميرا

الصور

الأماكن

توفر معظم هذه الأدوات طرقًا سريعة لإنشاء إدخال جديد بنوع محتوى محدد.

الحالة الذهنية ودقائق اليقظة

يستفيد تطبيق Journal الآن من أدوات اليقظة الذهنية التي تم تقديمها في watchOS 10 العام الماضي، مما يسمح لك بإضافة حالتك الذهنية الحالية إلى إدخال.

كما هو الحال في تطبيق Mindfulness الخاص بساعة Apple Watch، سيطلب منك Journal اختيار شعورك في الوقت الحالي، مع خيارات تتراوح من ممتعة للغاية إلى غير سارة للغاية، وكل شيء بينهما.

يمكنك الآن أيضًا تسجيل الوقت الذي تقضيه في الكتابة تلقائيًا في Journal كدقائق يقظة ذهنية داخل تطبيق Health.

شاشة Insights

يوجد عرض Insights جديد في Journal يوفر نظرة عامة على ممارساتك في كتابة اليوميات، سترى أشياء مثل:

سلسلة الكتابة الحالية

إجمالي الكلمات المكتوبة

أيام كتابة اليوميات

الأماكن التي تمت زيارتها

ربما يكون الجزء المفضل في Insights هو عرض التقويم، ويتيح لك هذا رؤية جميع الأيام التي كتبت فيها اليوميات والانتقال بسهولة إلى يوم سابق بضغطة واحدة.

سيتم تمييز الأيام التي كتبت فيها اليوميات بنقطة أرجوانية.

أداة الطباعة

تُعد ميزة دعم الطباعة من أبرز التحديثات القوية لنظام التشغيل iOS 18، حيث يمكن الآن طباعة إدخالات اليوميات بسهولة بنقرة واحدة فقط، أو تصديرها كملفات PDF.