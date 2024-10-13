شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تكتشف الروابط الخبيثة؟.. احذر منها قبل الضغط عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم الإنترنت، تتزايد الهجمات السيبرانية التي تعتمد على الروابط الخبيثة كواحدة من أكثر الطرق شيوعاً لخداع المستخدمين، سواء عبر البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية، يمكن لهذه الروابط أن تؤدي إلى سرقة البيانات أو تثبيت برمجيات ضارة على جهازك دون علمك، لذا من الضروري أن نتعلم كيفية اكتشاف هذه الروابط قبل أن نضغط عليها ونضع بياناتنا في خطر.

ما هي الروابط الخبيثة؟

الروابط الخبيثة هي روابط صُممت لاستدراج المستخدمين لزيارة مواقع تحتوي على برمجيات ضارة أو لسرقة بياناتهم الشخصية، قد تبدو هذه الروابط عادية أو حتى مماثلة لروابط المواقع المشهورة، لكنها تكون معدة خصيصاً لخرق خصوصية المستخدم أو الوصول إلى جهازه دون إذنه.

لماذا تُعد الروابط الخبيثة خطيرة؟

عندما تضغط على رابط خبيث، قد يتم:

1. سرقة بياناتك الشخصية: مثل كلمات المرور، أرقام البطاقات الائتمانية، والمعلومات الحساسة.

2. تثبيت برمجيات ضارة: قد يتم تحميل برمجيات ضارة على جهازك دون علمك، مما قد يبطئ الجهاز أو يؤدي إلى سرقة البيانات.

3. التجسس على نشاطك: قد تستخدم هذه الروابط لتثبيت برامج تجسس تقوم بمراقبة نشاطاتك على الإنترنت.

كيف تكتشف الروابط الخبيثة؟

يمكن اكتشاف الروابط الخبيثة عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة التي يمكنها أن تحميك من الوقوع في الفخ:

1. تحقق من عنوان الرابط (URL) بعناية:

- النظر إلى الروابط المختصرة: الروابط المختصرة مثل "bit ly" يمكن أن تكون خادعة، لذا تأكد من التحقق من محتواها باستخدام أدوات الكشف عن الروابط المختصرة مثل "CheckShortURL".

- وجود أحرف أو رموز غريبة: تأكد من عدم وجود أحرف غريبة أو رموز غير مألوفة في عنوان الرابط، فقد يحاول المهاجمون تقليد مواقع معروفة بإجراء تغييرات طفيفة في العنوان.

2. فحص شهادة الأمان (SSL):

- المواقع الآمنة تستخدم بروتوكول HTTPS بدلاً من HTTP، حيث يحتوي عنوان الموقع الآمن على رمز القفل الصغير بجوار الرابط في شريط العناوين، تأكد من أن الموقع يستخدم هذه الخاصية قبل إدخال أي بيانات شخصية.

3. استخدام أدوات فحص الروابط:

- هناك العديد من الأدوات عبر الإنترنت التي يمكنها فحص الروابط قبل زيارتها، مثل أداة "VirusTotal" التي تفحص الروابط للتحقق من أنها خالية من التهديدات.

4. الحذر من الروابط التي تأتي من مصادر غير معروفة:

- إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية تحتوي على رابط من مصدر غير معروف أو غير موثوق، تجنب الضغط عليه مباشرة، في حال كانت الرسالة تبدو من شركة معروفة، تحقق من البريد الإلكتروني الرسمي للشركة للتأكد من صحته.

5. البحث عن الأخطاء اللغوية والإملائية:

- عادةً ما تحتوي المواقع الاحتيالية على أخطاء في النصوص أو عبارات غير صحيحة لغوياً، فالمواقع الموثوقة تهتم بصياغة النصوص بشكل جيد.

6. الروابط في رسائل البريد الإلكتروني العاجلة أو التخويفية:

- إذا تلقيت رسالة تحتوي على لغة تخويف أو تحذير عاجل للضغط على الرابط أو فقدان شيء مهم (مثل بيانات الحساب أو الجائزة)، فمن المحتمل أن يكون الرابط خبيثاً، فالشركات الرسمية لا تطلب بيانات شخصية بهذه الطريقة.

خطوات إضافية لحماية نفسك من الروابط الخبيثة

1. تفعيل الحماية المتقدمة على المتصفح: بعض المتصفحات مثل Google Chrome وFirefox توفر حماية ضد المواقع الضارة من خلال تنبيهك إذا كان الرابط مشبوهاً أو يحتوي على تهديدات.



2. تحديث برامج الحماية بانتظام: تأكد من أن برنامج مضاد الفيروسات لديك محدث بشكل مستمر، حيث تساهم هذه البرامج في الكشف عن الروابط والمواقع الضارة.

3. استخدام الإضافات الموثوقة على المتصفح: هناك إضافات مثل "WOT" (Web of Trust) التي توفر تقييماً للمواقع والروابط على أساس تجارب المستخدمين الآخرين ومدى موثوقيتها.

4. عدم التسرع في الضغط على الروابط: كن حذراً ولا تضغط على أي رابط قبل التأكد من مصدره وصحته، لا سيما في الرسائل التي تبدو غير مألوفة أو غير منتظرة.



