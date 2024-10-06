شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone SE 4 vs iPhone SE 3: تعرف على 5 تحديثات كبيرة متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما كانت تشكيلة iPhone SE من أبل واحدة من أكثر المنتجات شعبية من الشركة، حيث تقدم نقطة دخول صديقة للميزانية إلى نظام iOS، والآن، مع ظهور iPhone SE 4 المزعوم في الأفق، نتوقع العديد من التحديثات المهمة للجيل الرابع من iPhone SE، نظرًا لأنه سيأتي بعد عامين تقريبًا من آخر طراز.

وتم إطلاق iPhone SE السابق في عام 2022، وهذه المرة، نتوقع iPhone SE 4 في أوائل عام 2025، ووفقًا للتقارير، سيكون iPhone SE القادم هو الطراز الأكثر إقناعًا حتى الآن، حيث يتميز بشاشة أكبر وكاميرا أفضل وقوة الذكاء الاصطناعي مع Apple Intelligence.

في حين لم تؤكد شركة ابل أي تفاصيل أو مواصفات حتى الآن، بناءً على الشائعات والتكهنات، لدينا بالفعل فكرة عادلة عما يمكن توقعه مع iPhone SE 4، وبناءً على هذه الشائعات، إليك خمسة ترقيات كبيرة من المتوقع أن تجعل iPhone SE 4 تحسنًا كبيرًا عن iPhone SE 3 الحالي.

1. التحول من شاشة LCD الصغيرة إلى OLED الكبيرة:

أحد التغييرات الأكثر وضوحًا المتوقعة في iPhone SE 4 هو الترقية إلى شاشة OLED أكبر مقاس 6.1 بوصة، حيث يتميز iPhone SE 3 الحالي بلوحة LCD مقاس 4.7 بوصة بمعدل تحديث 60 هرتز، لكن Apple قد تتحول إلى شاشة أكبر وأفضل. يعد التحول إلى OLED ترقية كبيرة، حيث يوفر للمستخدمين ألوانًا أكثر ثراءً وأسودًا أعمق وتباينًا أعلى، مما يؤدي إلى تجربة مشاهدة أكثر غامرة.

2. Face ID لمزيد من الأمان

من المتوقع أن يكون هناك ترقية رئيسية أخرى في iPhone SE 4 وهي التحول من Touch ID إلى Face ID، وفي حين أن iPhone SE 3 الحالي لا يزال يستخدم Touch ID المدمج في زر الصفحة الرئيسية، يُشاع أن iPhone SE 4 سيعتمد Face ID، مما يمثل خطوة نحو تصميم أكثر حداثة مع حواف ضئيلة، وتمامًا مثل طرازات iPhone المتميزة، سيوفر Face ID في iPhone SE أمانًا وراحة محسّنين، مما يسمح للمستخدمين بإلغاء قفل هواتفهم أو مصادقة المدفوعات بنظرة واحدة فقط.

3. شريحة A18

من المتوقع أن يعمل iPhone SE 4 بشريحة A18، وهي ترقية ملحوظة من شريحة A15 Bionic الموجودة في iPhone SE 3. تعد شريحة A18، المصممة لدعم أحدث التطورات التي حققتها Apple في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأداء الرسومات، بتعدد مهام أكثر سلاسة وتشغيل أسرع للتطبيقات وتحسين أداء الألعاب.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تقرن Apple شريحة A18 في iPhone SE 4 بما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يجعل SE 4 أسرع وأكثر كفاءة في التعامل مع المهام الصعبة مثل التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

4. كاميرا بدقة 48 ميجابكسل

يأتي iPhone SE 3 بكاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميجابكسل، وهي كفؤة ولكنها تبدو بعيدة كل البعد عن تقنية الكاميرا الموجودة في أجهزة iPhone الأكثر تكلفة، ومع ذلك، من المتوقع أن يتميز iPhone SE 4 بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، من المرجح أن تؤدي هذه القفزة في الدقة، جنبًا إلى جنب مع ميزات التصوير الحاسوبي من أجهزة Apple الرائدة، إلى أداء أفضل في الإضاءة المنخفضة، وتفاصيل محسنة، وصور أكثر وضوحًا، حتى في الظروف الصعبة.

5. بطارية أكبر

كانت عمر البطارية دائمًا عاملاً حاسمًا لمستخدمي iPhone SE، ومن المتوقع أن يقدم iPhone SE 4 ترقية كبيرة في هذا القسم. من خلال استعارة بطارية 3279 مللي أمبير في الساعة من iPhone 14، يُشاع أن iPhone SE القادم سيتخذ خطوة كبيرة إلى الأمام من بطارية 2018 مللي أمبير في الساعة في iPhone SE 3.

المزيد مما نتوقعه

بالإضافة إلى هذه الترقيات الخمس الرئيسية، من المتوقع أن يتبنى iPhone SE 4 تصميمًا يشبه iPhone 14، والذي يتضمن حوافًا ضئيلة ومظهرًا أكثر انسيابية وربما هيكلًا من الألومنيوم والزجاج، بالإضافة إلى ذلك، مع إلزام الاتحاد الأوروبي بمنافذ USB-C، يمكن أن يتحول iPhone SE 4 من Lightning إلى USB-C، مما يجعله متوافقًا مع مجموعة أوسع من الملحقات.

ومن المتوقع أيضًا أن يحصل iPhone SE 4 القادم على زر الحركة، الذي قدمته Apple مع طرازات iPhone 15 Pro وتم تضمينه مؤخرًا في أحدث سلسلة iPhone 16، ويمكن أن يوفر هذا الزر وصولاً سريعًا قابلًا للتخصيص إلى ميزات مثل الكاميرا أو المصباح أو تطبيقات معينة، مما يجلب ميزة المستوى الاحترافي إلى خط SE.



