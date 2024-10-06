شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يدفع بمحتوى وأحداث محلية لمحاولة جذب الشباب للمنصة والان مع تفاصيل الخبر

أمضت ميتا السنوات القليلة الماضية وهي تقول إن الشباب مهمون لمستقبل فيسبوك، والآن، تقدم الشركة عددًا من التغييرات على شبكتها الاجتماعية التي يبلغ عمرها 20 عامًا في محاولة لجعل المستخدمين الأصغر سنًا يقضون المزيد من الوقت في التطبيق.

وتتضمن التحديثات قسمًا "محليًا" جديدًا في تطبيق فيسبوك يهدف إلى عرض المعلومات ذات الصلة بمجتمعك المحلي، والتركيز المتجدد على الأحداث المخطط لها في الخدمة وميزة "المجتمعات" الجديدة لبرنامج Messenger، وتدعي ميتا أن التغييرات ستساعد الشباب على "استكشاف اهتماماتهم والتواصل مع العالم خارج نطاق أصدقائهم المقربين".

ويعد التركيز على الأحداث ليس استراتيجية جديدة تمامًا للشركة، حيث أطلقت تطبيقًا مستقلاً للفعاليات في عام 2016 ثم أعادت تسميته بعد عام للتركيز على الأعمال والأحداث "المحلية ، وقد قتل التطبيق بهدوء في عام 2021.

وتتخذ ميتا نهجًا مختلفًا هذه المرة، حيث سيعرض القسم "المحلي" الجديد قوائم Marketplace وReels والمشاركات من مجموعات Facebook إلى جانب قوائم الأحداث من مجتمعك ، والأخبار المحلية التي عززتها ميتا أيضًا سابقًا، غائبة بشكل ملحوظ عن إعلان ميتا.

وبالإضافة إلى علامة التبويب المحلية، تحاول الشركة أيضًا جعل الأحداث أكثر وضوحًا في فيسبوك، وسيوفر Facebook الآن توصيات مخصصة للأحداث في شكل ملخص أسبوعي وعطلة نهاية الأسبوع سيتم إرساله إلى المستخدمين عبر الإشعارات داخل التطبيق.

وتعمل الشركة أيضًا على تغيير كيفية عمل الدعوات إلى أحداث Facebook حتى يتمكن المستخدمون من إرسال دعوات إلى اتصالاتهم على Instagram وعبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني.

والمجموعات على فيسبوك، والتي قال ميتا إنها من بين الميزات الأكثر استخدامًا من قبل الشباب، تحظى أيضًا بالاهتمام في هذا التحديث.

وتقوم Meta بتجربة "مجموعة AI قابلة للتخصيص" تسمح للمسؤولين بإنشاء روبوت يمكنه الدردشة مع الأعضاء للإجابة على الأسئلة بناءً على المنشورات التي تمت مشاركتها في المجموعة.

كما بدأت Meta باختبار قسم Explore يشبه Instagram ومساحة مخصصة لـ Reels داخل Facebook.