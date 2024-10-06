شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف أندرويد تعمل بنظام جيميني نانو من جوجل.. اعرف القائمة والان مع تفاصيل الخبر

أصبح برنامج جيميني نانو من جوجل، وهو إصدار محسّن للجوال من نموذج اللغة الكبير (LLM)، متاحًا الآن على قائمة متزايدة من أجهزة أندرويد، حيث تم إصدار جيميني نانو في البداية على هاتف Pixel 8 Pro في ديسمبر 2023، ثم توسع منذ ذلك الحين ليشمل هواتف أخرى، حيث يوفر إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة المصممة لتحسين تجربة المستخدم عبر تطبيقات متعددة.

ما هوجيميني نانو؟ جيميني نانو هو إصدار مصغر من برنامج Gemini LLM الأوسع من جوجل، وهو مصمم خصيصًا للأجهزة المحمولة. فهو يسمح للهواتف بأداء وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة محليًا، دون الحاجة إلى الاعتماد على الأنظمة المستندة إلى السحابة.



يساعد نموذج الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز في الحفاظ على الخصوصية مع تشغيل ميزات مثل الردود الذكية وتحليل الصور وملخصات النصوص.



على عكس نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تتطلب اتصالاً مستمرًا بالإنترنت، يعمل جيميني نانو مباشرة على هاتفك، مما يحافظ على البيانات أكثر أمانًا.



وحالات الاستخدام الرئيسية لـ جيميني نانو تختلف الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي يتيحها جيميني نانو بناءً على إصدار الطراز المتوفر على الجهاز، على سبيل المثال، الإصدارات السابقة من جيميني نانو تعتمد على النصوص وتدعم وظائف مثل إنشاء ردود ذكية في Gboard أو تلخيص النصوص الصوتية في تطبيق Pixel Recorder.



يمكن لهذه الإمكانيات تبسيط المهام اليومية، مما يساعد المستخدمين على الاستجابة بشكل أسرع وتنظيم المعلومات بشكل أكثر كفاءة.



من جهة أخرى تذهب الإصدارات الأكثر تقدمًا من Gemini Nano، والتي تدعم الإدخال متعدد الوسائط (النص والصورة والكلام والصوت)، إلى أبعد من ذلك، حيث يمكن للأجهزة المجهزة بأحدث إصدار تشغيل ميزات مثل أداة وصف الصور في TalkBack، وتحليل الصور المحلية في Pixel Screenshots، وتلخيص المكالمات الهاتفية وتحديثات الطقس. يفتح هذا الدعم متعدد الوسائط إمكانيات جديدة لكيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي للمستخدمين في سياقات مختلفة، مثل إمكانية الوصول وإنشاء المحتوى في الوقت الفعلي.



التوسع ليشمل المزيد من الأجهزة في البداية حصريًا لهاتف Pixel 8 Pro، توسعت Gemini Nano لتشمل المزيد من الأجهزة طوال عام 2024، بما في ذلك طرز من Samsung وXiaomi وMotorola وRealme وهواتف Google الأخرى.



واعتبارًا من أكتوبر 2024، يدعم 15 جهازًا الإصدار الأصلي من جيميني نانو، بينما تقوم أربعة أجهزة إضافية الآن بتشغيل الإصدار متعدد الوسائط الأكثر تقدمًا.

إليك قائمة الأجهزة التي تدعم جيميني نانو حاليًا، وهي مقسمة حسب الإصدار:



جوجل : جوجل بكسل 8a جوجل بكسل 8 جوجل بكسل 8 برو



سامسونج: سامسونج جلاكسي S24 FE سامسونج جلاكسي أس 24 سامسونج جلاكسي أس24+ سامسونج جلاكسي S24 الترا جلاكسي Z فليب 6 ساموسونج جلاكسي زد فولد6

موتورولا: موتورولا إيدج 50 الترا موتورولا رازر 50 الترا



شاومي: شاومي 14تي شاومي 14تي برو، شاومي ماكس فليب



ريلمي : ريلمي جي تي 6



الأجهزة المزودة بـ "جيميني نانو (متعددة الوسائط) ):



جوجل بكسل 9 جوجل بكسل 9 برو جوجل بكسل 9 برو إكس أل، جوجل بكسل 9 برو فولد نظرة مستقبلية لـ جيميني نانو على الرغم من أن جيمني نانو متوفر على مجموعة من الأجهزة، إلا أن أقوى ميزاته لا تزال تقتصر إلى حد كبير على هواتف Pixel الخاصة بشركة Google.



أحدث إصدار متعدد الوسائط حصري حاليًا لسلسلة بكسل 9، ومع ذلك فإن جهود جوجل لتوسيع الوصول إلى جيميني نانو، بما في ذلك فتح الوصول التجريبي إلى AI Edge SDK، تشير إلى أن المزيد من الأجهزة قد تستفيد قريبًا من ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة هذه.



في الوقت الحالي، يمكن لمطوري الطرف الثالث تجربة ميزة تحويل النص إلى نص، مما يضع الأساس لتطوير التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في المستقبل.



