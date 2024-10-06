شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن إصلاح بعض المشاكل في iPhone 16 لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب شركة أبل من معالجة الأخطاء التي ظهرت منذ إطلاق نظام التشغيل iOS 18، مع إصدار iOS 18.0.1. ومن المتوقع أن يعمل هذا التحديث البسيط ولكن المهم على حل المشكلات الرئيسية التي تؤثر على مستخدمي iPhone 16، بما في ذلك خلل شاشة اللمس وتعطل iMessage.

ووفقًا للتقارير، سيحمل iOS 18.0.1 رقم الإصدار 22A3370، ومن المتوقع طرح التحديث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وبالإضافة إلى إصلاحات الأخطاء، ستبدأ أبل في إصدار ميزاتها الجديدة التي طال انتظارها والمدعومة بتقنية Apple Intelligence لتعزيز وظائف الجهاز من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأشارت التقارير، إلى أن الطرح الأولي لـ Apple Intelligence ، سيقتصر على دول مثل الولايات المتحدة، ومن المتوقع إصدار أوسع نطاقًا بحلول أوائل عام 2025.

ويأتي تحديث iOS 18 الجديد بمزايا عديدة لصالح مستخدمي iPhone، فمن المتوقع أن يتبع iOS 18.0.1 إصدار iOS 18.0 الأولي، والذي تم إطلاقه في سبتمبر جنبًا إلى جنب مع سلسلة iPhone 16، لكنه جاء أيضًا ببعض الخلل الملحوظ ومشكلات الأداء.

وبناء على ذلك، وعدت ابل، بحل هذه المشكلات لتقديم تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين على كل من أجهزة iPhone القديمة والحديثة.

إصلاحات الأخطاء القادمة مع iOS 18.0.1

ورصد التقرير أنه من بين أكثر المشكلات أهمية التي من المتوقع أن يصلحها iOS 18.0.1 هو خطأ يؤثر على استجابة شاشة اللمس في سلسلة iPhone 16، لأن منذ الإصدار الرسمي لنظام iOS 18، أبلغ العديد من المستخدمين عن فشل أجهزة iPhone الخاصة بهم أحيانًا في تسجيل مدخلات اللمس، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم محبطة.

وتأتي المشكلة الثانية أيضا، بـ iMessage، حيث يتسبب خطأ معين في تعطل التطبيق بشكل متكرر، خاصة عندما يتشارك المستخدمون وجه Apple Watch، فلا يؤدي هذا الخلل إلى تعطيل الاتصال فحسب، بل يعرض أيضًا لخطر فقدان البيانات، وهو ما أصبح مصدر قلق كبير للمستخدمين.

ومن المتوقع أن تعالج ابل، هذه الأعطال بتحديث iOS 18.0.1، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يتم تضمين تصحيحات الأمان وتحسينات الأداء في تحديث iOS 18.1.

في حين أن هذه التحسينات قد لا تكون ملحوظة للمستخدم العادي، إلا أنها ضرورية للحفاظ على أمان الجهاز واستقراره.