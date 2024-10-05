شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصوص Apple Podcasts المكتوبة تتوفر الآن بمزيد من اللغات والان مع تفاصيل الخبر

قدمت شركة أبل هذا العام نصوصًا مكتوبة تلقائيًا إلى تطبيق Podcasts الخاص بها، حتى يتمكن المستخدمون من متابعة النصوص المكتوبة في الوقت الفعلي للعروض المتاحة على Apple Podcasts، والآن تعمل الشركة على توسيع النصوص المكتوبة تلقائيًا إلى المزيد من اللغات.

ووفقًا لما ذكره موقع "9to5Mac"، فإنه في رسالة بريد إلكتروني أرسلت إلى منشئي البودكاست، أشارت أبل إلى أن النصوص المكتوبة تلقائيًا على Apple Podcasts متاحة الآن بثماني لغات إضافية، بما في ذلك البرتغالية والإيطالية والسويدية.

وكانت الميزة متاحة سابقًا بأربع لغات فقط، حيث يمكنك التحقق من القائمة الكاملة للغات المدعومة:

الإنجليزية

الدنماركية

الهولندية

الفنلندية

الفرنسية

الألمانية

الإيطالية

النرويجية

البرتغالية (البرازيل والبرتغال)

الإسبانية

السويدية

يمكن للمستخدمين عرض النصوص المكتوبة من خلال الضغط على زر "اقتباس" على شاشة التشغيل الآن في تطبيق Podcasts.

تأتي الأخبار بعد يوم من إعلان أبل عن المزيد من التحديثات لـ Apple Podcasts، بما في ذلك طريقة أسهل للعثور على بودكاست.

ويتوفر Apple Podcasts على كل أجهزة أبل قريبًا، بما في ذلك iPhone وiPad وMac وApple TV وApple Watch وHomePod.