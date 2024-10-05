شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 إصدارات لـ ChatGPT ترصد رحلة تطور أشهر روبوت دردشة والان مع تفاصيل الخبر

في عصر تكنولوجيا المعلومات الحديثة، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، حيث يتصدر ChatGPT قائمة الأدوات الذكية التي أحدثت ثورة في كيفية تفاعل البشر مع الآلات، منذ أن أطلقته OpenAI في 30 نوفمبر 2022.

كما طورت OpenAI أيضًا DALL-E 2 وDALL-E 3، مولدات صور الذكاء الاصطناعي الشهيرة، وWhisper، وهو نظام التعرف التلقائي على الكلام، ومنذ إطلاقه الأول في نوفمبر 2022، شهد ChatGPT عدة إصدارات، كل منها يقدم تحسينات ملحوظة في الأداء والدقة، بدءًا من النسخة الأولى إلى الإصدار الأخير الذي يضمن تجارب محادثة أكثر عمقًا وفاعلي، اليك تفاصيل حول تعريف وإصدارات ChatGPT.

تعرف على روبوت الدردشة ChatGPT

هو روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي مع معالجة متقدمة للغة الطبيعية (NLP) تتيح لك إجراء محادثات شبيهة بالإنسان لإكمال مهام مختلفة، ويمكن لأداة الذكاء الاصطناعي التوليدية الإجابة على الأسئلة ومساعدتك في تأليف النص والرمز وأكثر.



كما أنه متاح حاليا للاستخدام المجاني، فيما أطلقت OpenAI إصدار اشتراك مدفوع يسمى ChatGPT Plus في فبراير 2023، والذي يضمن للمستخدمين الوصول إلى أحدث طرازات الشركة والميزات الحصرية والتحديثات.

ترمز الأحرف الثلاثة الأخيرة في اسم ChatGPT الى Generative Pre-trained Transformer (GPT)، وهي مجموعة من نماذج اللغة الكبيرة التي أنشأتها OpenAI والتي تستخدم التعلم العميق لإنشاء نص محادثة يشبه الإنسان.

إصدارات ChatGPT

- ChatGPT-1:

الإطلاق: نوفمبر 2022.

الوصف: كان الإصدار الأول من النموذج، يقدم قدرات أساسية في معالجة اللغة وفهم النصوص، وكان الأداء جيدًا ولكنه محدود نسبيًا من حيث الفهم العميق والسياق.

- ChatGPT-3.5:

الإطلاق: أوائل 2023.

الوصف: يمثل تحسينًا كبيرًا عن الإصدار الأول، حيث زادت قدراته في فهم اللغة بشكل أفضل، وتم تحسين الاستجابات لتكون أكثر دقة وملاءمة، وأُضيفت مزايا مثل التعامل مع المحادثات الطويلة وتحسين الفهم السياقي.

- ChatGPT-4:

الإطلاق: مارس 2023

الوصف: هذا الإصدار شهد قفزة نوعية في الأداء، وأصبح النموذج قادرًا على معالجة نصوص أكثر تعقيدًا وفهم أسئلة متعددة الأبعاد، كما تم تحسين قدراته في التفكير النقدي والإبداع، مما يجعله أكثر فاعلية في تقديم استجابات مفيدة ومعقد، وينتج عددًا أقل من الهلوسة.

- ChatGPT-4.5:

الإطلاق: منتصف 2023.

الوصف: أضاف تحسينات إضافية على ChatGPT-4، مع التركيز على تحسين الدقة والسرعة في الاستجابات. تم تعزيز النموذج ليكون أكثر قدرة على التعلم من المحادثات السابقة وتقديم استجابات تتناسب مع السياقات المختلفة.

كما أن النموذج أرخص بنسبة 50% في واجهة برمجة تطبيقات OpenAI من GPT-4 Turbo مع الاستمرار في مطابقة قدراته في اللغة الإنجليزية والترميز والتفوق عليه في اللغة غير الإنجليزية والرؤية وفهم الصوت.