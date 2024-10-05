شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تتحمل درجات الحرارة القصوى.. ابتكار بدلة فضائية لمهمة جديدة على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الفضاء الصينية، عن بدلة فضاء جديدة مصممة خصيصًا لرحلة رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2023، في ضوء تعزيز قدراتهم وتحقيق إنجازات مهمة في استكشاف القمر.

مواصفات بدلة الفضاء المبتكرة

تتميز بدلة الفضاء التي تم الكشف عنها مؤخرًا بتصميم أحمر وأبيض مذهل، يعرض تكنولوجيا متقدمة مصممة خصيصًا لظروف القمر، لتأتي بتصميم يتحمل درجات الحرارة القصوى والإشعاع والغبار الموجود على القمر.

وتأتي أيضًا لتكون مزودة بكاميرات متكاملة ووحدة التحكم في العمليات وواقي الشمس المقاوم للوهج، حتى تساعد رواد الفضاء أثناء أنشطتهم خارج المركبة.

وتسعى الصين منذ فترة على استكشاف الفضاء، وتستعد لرحلة هبوط واسعة على القمر، من أجل تعزيز موقف الصين في سباق الفضاء العالمي.

استعدادات وكالة الفضاء الصينية لرحلة القمر في 2030

وتُعد بدلة الفضاء جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا تتضمن خططًا لمركبة فضائية مأهولة "مينجتشو"، ومركبة هبوط تسمى "لانيوي"، وبخلاف مهمة عام 2030، تهدف الصين إلى إنشاء محطة أبحاث قمرية دولية عند القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2040، ما يعزز طموحاتها طويلة الأجل في الفضاء.