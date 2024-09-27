انت الان تتابع خبر روائح تُنقل عبر الهاتف... كيف تفاعل رواد مواقع التواصل؟ والان مع التفاصيل

وشرح التقرير أن العمل جار بجدية لنقل الروائح عبر الهواتف من خلال روائح رقمية تستخدم عددا من الخراطيش التي تمتزج لإنشاء الرائحة المطلوبة، فيتم إطلاق المزيج من خلال فتحة صغيرة في الهاتف. كما كشف التقرير عن التحديات التي تواجه هذا الابتكار.

بغداد - ياسين صفوان - إن أردتم أن تصدقوا أم لا، فهذا ما نشرته مجلة "ديسكفر مغازين" في تقريرها، وأوضحت كيفية العمل من خلال علماء لاختراع هذه الميزة التي قد تشكل نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا.

اخرون تساءلوا عن مصير الذين سيكالمون أشخاصا لا يستحمون، ومع من يتناول الثوم والبصل في وجباته؟فيما رأى وسام صالح، أن هذا الاختراع وارد في أجهزة الجيل الجديد، أما حسن أسعد فاعتبر أنها فكرة سخيفة ومن يصدقونها أيضا، كما أريج اعتبرتها فكرة مستحيلة!وسألت سناء الأسدي: "هل سينقل هذا الاختراع الروائح الكريهة أم العطور فقط؟"من جهته علاء حسين اعتبرها أنها "فضيحة".أما جمال فتوقع أن بعد هذه الخطوة سوف ترتفع أسعار العطور!كما أشار اخرون إلى أنه من يريد أن يكالم حبيبته أو تكالم حبيبها عليه أن يتعطر قبل المكالمة!

تتطور التكنولوجيا بشكل سريع، إذ تسبق خيال الإنسان أحيانا، فهل تنجح هذه المرة في نقل الروائح وتفعل ما لم تتوقعونه؟

ما رأيكم في هذا الاختراع؟ شاركونا تعليقاتكم!