زيدان والمشهداني يبحثان مقترحات تعديل قانون العفو

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية، انه "أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني رفقة الدكتور مشعان الخزرجي رئيس الوقف السني".



وأضاف: " وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المشتركة بين السلطتين القضائية والتشريعية والمقترحات الخاصة بتعديل قانون العفو المعروض حاليا على مجلس النواب".