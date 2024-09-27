شكرا لقرائتكم خبر عن منصة "إكس" تخضع لمطالب القضاء البرازيلي وتطلب رفع الحظر عنها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التزمت منصة التواصل الاجتماعي (إكس) المملوكة لإيلون ماسك بمطالب المحكمة العليا البرازيلية، وطلبت رفع الحظر عن خدمتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس، الأمر الذي قد ينهي مواجهة استمرت لأسابيع.وذكر محامون للشركة أنهم قدموا جميع الوثائق المعنية بتعيين المحامية راكيل فيلا نوفا كونسيساو، ممثلة قانونية لمنصة إكس في البرازيل إلى القاضي ألشيندري دي مورايس، حسبما أفادت قناة (تي في جلوبو)، ويعني هذا الالتزام بالشروط التي وضعها قاضي المحكمة العليا.وكانت حسابات عدة مستخدمين قيد التحقيق حُجبت، وبالإضافة إلى ذلك، تم جمع غرامة بقيمة 35ر18 مليون ريال برازيلي من الحسابات المصرفية لشركتي إكس وستارلينك المملوكتين لماسك.