تكنولوجيا: الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي يأتي بتصميم أكثر نحافة وأخف وزناً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف الأندوريد القابلة للطي، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي يأتي بتصميم أكثر نحافة وأخف وزناً حتى مع السعة الكبيرة للبطارية.

ويؤكد التقرير الذي نشر مؤخراً أن الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي يأتي بتصميم فائق النحافة عند إغلاق الهاتف، كما تشير التوقعات إلى أن هذه الفئة من الهواتف ستأتي بوزن أخف من هاتف iPhone 16 Pro Max.

أيضاً مع الوزن الخفيف والتصميم النحيف للجيل القادم من الهواتف القابلة للطي، إلا أن التفاصيل تؤكد على دعم هذه الفئة بسعة أكبر للبطارية، والتي قد تصل إلى ضعف سعة البطارية المميزة لأعلى إصدار من سلسلة Apple الجديدة.

ومن بين الإصدارات المرتقبة من الهواتف القابلة للطي هاتف Vivo X Fold3 Pro، حيث تشير الإعلانات التشويقية إلا أنه سيأتي بأنحف تصميم قدم في الهواتف القابلة للطي حتى الآن.

كما يضم الهاتف بطارية مطورة من “silicon-carbon” بقدرة تصل إلى 5700 mAh، أيضاً من المتوقع أن ينطلق إصدار أخر من الهواتف القابلة للطي بقدرة أعلى للبطارية تصل إلى 6000 mAh، مع تصميم نحيف بسماكة 8.9مم.

وفي تفاصيل جاءت من “Digital Chat Station” كُشِف عن بعض التفاصيل حول الإصدار المرتقب من الهواتف القابلة للطي الذي يتميز بكاميرة تتوسط الجهة الخلفية بتصميم دائري، والتي تتميز بإعدادات ثلاثية مع مستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل، على أن تتضمن الإعدادات كاميرة periscope، على غرار X Fold3 Pro أو OnePlus Open.

ويدعم الإصدار الجديد رقاقة معالج “SM8750” أو التي تعرف برقاقة Snapdragon 8 Gen 4، كما يأتي الهاتف بوزن يتراوح بين 190 إلى 199 جرام.

كما تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار المرتقب يأتي بميزة دعم معايير IPX8 في مقاومة الماء والغبار، لذا ينطلق هذا الإصدار بتحسينات في التصميم مقارنة بإصدارات وان بلس وVivo.

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