تكنولوجيا: ظهور مبكر لمقاطع الفيديو الترويجية الأولى لهاتف Xiaomi 14T

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستكشف شركة شاومي عن سلسلة 14T اليوم؛ 26 سبتمبر (أي بعد عام بالضبط من إطلاق سلسلة 13T). ومع ذلك، على مدار الـ 48 ساعة الماضية، شهدنا الكثير من التسريبات.

فقد كشفت شركة Amazon Italy أولاً عن امتيازات الطلب المسبق، والآن تنشر صفحة شاومي في رومانيا مقاطع فيديو ترويجية.

يحتوي حساب شاومي العالمي على عدد قليل من مقاطع الفيديو التشويقية، لكنها لا تظهر الكثير.

كما ترون في المقطع الاول، تم تصميم الكاميرات الموجودة في Xiaomi 14T و 14T Pro بالتعاون مع Leica وتحتوي على عدسات Summilux.

يُظهر الفيديو جهاز 14T Pro وهو يلتقط صورة بحجم 60 مم، على الرغم من أننا لسنا متأكدين مما إذا كان هذا هو البعد البؤري الأصلي للكاميرا أو ما إذا كان أحد أوضاع التكبير/التصغير.

بالانتقال إلى المقطع الثاني، يركز هذا المقطع على الفيديو، وتحديدًا “وضع الفيلم“. هذا ليس جديدًا، فهو موجود أيضًا في هواتف Xiaomi 14.

يتم ضبطه افتراضيًا على نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 2.29:1 (مطابقة لتنسيق الشاشة العريضة الكلاسيكية المشوهة) ويضيف تأثير بوكيه سينمائي مع خيار تبديل التركيز التلقائي (يمكنك رؤية تركيز حامل الكاميرا من شخص إلى آخر).

الفيديو الأخير لا يتعلق بهواتف Xiaomi 14T على وجه التحديد، بل يتعلق بجميع المنتجات الجديدة القادمة بالحدث. يتضمن ذلك الهواتف والسماعات الجديدة (Xiaomi Buds 5) وساعة جديدة والمزيد.

المصدر