تكنولوجيا: إطلاق Roku Ultra (2024) كمنافس لـ Google TV Streamer

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت Roku بتقديم جهاز Roku Ultra (2024) المحدث والذي يأتي بدون تغييرات مرئية من الخارج، وعدد قليل من الترقيات من الداخل، وبنفس سعر الجيل السابق.

في حين أن جهاز Roku Ultra الجديد لا يبدو مختلفًا عن الجيل السابق، تقول Roku إنه يحتوي على شريحة جديدة وقوية رباعية النواة تجعله أسرع بنسبة 30 بالمئة من أجهزة Roku الأخرى.

كما تدعي Roku أن وحدة المعالجة المركزية الجديدة تسمح بتحميل المحتوى بشكل أسرع والتنقل بشكل أكثر مرونة.

يتمتع Roku Ultra (2024) أيضًا بدعم التبديل السريع للوسائط (QMS) من أجل “الانتقالات الخالية من الاهتزاز بين معدلات التحديث المختلفة أو مصادر المحتوى على أجهزة التلفاز المتميزة“.

وتقول Roku أيضًا أن جهاز البث يستخدم التعلم الآلي لتوقع التطبيق الذي سيفتحه المستخدم بعد ذلك لتحميل التطبيق بشكل أسرع.

هناك ترقية أخرى وهي دعم Wi-Fi 6 لاتصال لاسلكي أسرع. لا يزال هناك منفذ إيثرنت لأولئك الذين يفضلون الاتصال السلكي.

قامت Roku أيضًا بتجميع جهاز البث مع Voice Remote Pro (الإصدار الثاني) الذي يحتوي على أزرار بإضاءة خلفية وأوامر بدون استخدام اليدين وجهاز البحث عن بعد المفقود وشحن USB-C.

وقد صممت Roku جهاز البث للعمل مع منتجاتها المنزلية الذكية مثل كاميرا Roku Doorbell Camera التي ستعرض نافذة منبثقة على الشاشة إذا كان هناك شخص ما عند الباب.

يمكنك أيضًا استخدام Roku Ultra (2024) للتحقق من جميع خلاصات الكاميرا الخاصة بك عن طريق تشغيل تطبيق Roku Smart Home أو إصدار أمر صوتي.

بالإضافة إلى منفذ إيثرنت، يحتوي جهاز البث على منفذ USB 3.0 (Type-A)، ومنفذ HDMI 2.1b، ومنفذ طاقة على شكل برميل.

هناك دعم لـ Dolby Vision و HDR10+ و Dolby Atmos والصوت المحيطي الرقمي DTS. كما أنه يعمل مع Google Home و Apple Homekit و Amazon Alexa.

يتوفر Roku Ultra (2024) للشراء اليوم في الولايات المتحدة وكندا مقابل 99.99 دولارًا. وبهذا السعر، سيكون منافسًا مباشرًا لـ Google TV Streamer (بسعر 99.99 دولارًا).

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