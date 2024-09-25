تكنولوجيا: vivo تقدم هاتفي vivo V40 Lite وV40 Lite 4G رسمياً بنفس المواصفات تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت vivo النقاب اليوم عن هاتفي vivo V40 Lite 5G وV40 Lite 4G بنفس المواصفات تقريباً وأيضاً نفس التصميم.

ينطلق V40 Lite 4G برقاقة معالج Snapdragon 685، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، بينما يأتي V40 Lite 5G برقاقة معالج Snapdragon 4 Gen 2، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

ويتميز كلا الهاتفين بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، وتدعم الشاشات معدل تحديث 120Hz، ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتفين مستشعر IMX882 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، مع نظام “Aura Ligth portrait”، كما تتضمن إعدادات الكاميرة حزمة “AI Imaging”.

وتتضمن حزمة الذكاء الإصطناعي ممحاة ذكية، ومحسن صور، مع دعم مسح الوثائق، وينطلق الهاتفين بواجهة Funtouch OS 14، ونظام تشغيل Android 14، كما ينطلق الهاتفين بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

أيضاً من المقرر أن يتوفر V40 Lite 4G بألوان الفضي، والبنفسجي، والأسود، بسعر يبدأ من 220 دولار، بينما ينطلق V40 Lite 5G بألوان الفضي والأسود بسعر 285 دولار.

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