تكنولوجيا: ساعة Redmi Watch 5 Lite الذكية تنطلق بشاشة AMOLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن ساعتها الذكية Redmi Watch 5 Lite التي تنطلق بتصميم يحاكي ساعة Watch 5 Active الذكية، ويتوفر الإصدار الجديد بسعر 50 دولار.

تتميز ساعة Redmi Watch 5 Lite الذكية بشاشة AMOLED بميزة “always-on” بحجم 1.96 إنش، وسطوع بنسبة 600 nits، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 502 في 410 بيكسل، وتدعم أكثر من 200 من أوجه الساعة الذكية، على أن يدعم أكثر من 50 وجه التخصيص، ويدعم أكثر من 30 وجه خاصية always-on.

وتنطلق Redmi Watch 5 Lite بنظام تشغيل HyperOS، وتتكامل مع الهواتف الذكية المميزة بنظام تشغيل Android 6 أو الإصدارات اللاحقة، أو نظام iOS 12 والإصدارات اللاحقة.

كما تدعم الساعة الذكية مساعد Alexa الرقمي، وتأتي بميزة إجراء مكالمات عبر البلوتوث، لذا تأتي الساعة الذكية بميكروفون ومكبر صوتي لدعم إلغاء الضوضاء المحيطة أثناء المكالمات.

وتضم Redmi Watch 5 Lite مستشعر لرصد معدل ضربات القلب، وتدعم تتبع نشاط المستخدم في أكثر من 150 نمط رياضي في الداخل أو الخارج، أيضاً تدعم الساعة الذكية تتبع نشاط المستخدم في السباحة عند 5 ATM.

وتنطلق 5 Lite بزر جانبي متعدد المهام، ونظام GPS مدمج مع مستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، كما تدعم الساعة الذكية تقنية البلوتوث 5.3.

كما تدعم شاومي هذا الإصدار بقدرة بطارية 470 mA، لعمر شحن يصل إلى 18 يوم مع الإستخدام العادي، أو 12 يوم من الإستخدام المكثف.

وتتميز Redmi Watch 5 Lite بوزن 29.2 جرام دون سوارة المعصم، ويمكن ضبط طول سوارة المعصم بين 135-200مم، وتتوفر الساعة الذكية بألوان الأسود، والذهبي، بينما تتوفر سوارة المعصم بألوان الأخضر، والأصفر وأيضاً اللون الوردي على أن تنطلق بسعر 50 دولار.

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