تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo V40e بمعالج Dimensity 7300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo اليوم رسمياً عن هاتف vivo V40e من الفئة المتوسطة، والذي يأتي بمعالج Dimensity 7300، وتصميم نحيف.

يتميز هاتف vivo V40e بشاشة OLED منحنية بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وسطوع بنسبة 4500 nits، ويتوسط الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية ينطلق هذا الإصدار بمستشعر IMX882 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

ويدعم هاتف vivo V40e رقاقة معالج Dimensity 7300، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

كما ينطلق الهاتف بواجهة FuntouchOS 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، على أن يتم دعم 3 تحديثات لنظام الأندوريد، وتحديث البرمجيات حتى 4 سنوات.

أيضاً يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ويتوفر الهاتف باللون الأخضر والبرونزي بسعر يبدأ من 347 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

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