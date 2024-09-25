تكنولوجيا: ‏Fitbit تعيد تصميم صفحات الإحصائيات الخاصة بدرجات إدارة التوتر والحالة المزاجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد ان رأينا معدل ضربات القلب الأسبوع الماضي، فإن أحدث صفحات إحصائيات Fitbit التي ستنضم إلى Material You المعاد تصميمه هي استجابات الجسم والحالة المزاجية واليقظة الذهنية ودرجة إدارة الإجهاد.

تعد هذه الإحصائيات الثلاثة جزءًا من قسم التوتر واليقظة في التطبيق. وهناك بعض التغييرات على أسماء الصفحات التي تتماشى مع بطاقات موجز اليوم الخاصة بهم. فقد أصبح كل شيء الآن أكثر اتساقًا، وهو أمر جيد لتحقيق الاتساق عبرالتطبيقات.

نحن نشهد إعادة تصميم التوتر واليقظة والمزاج مع الإصدار 4.26.1 من تطبيق Fitbit على نظام أندرويد.

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