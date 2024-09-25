تكنولوجيا: Mediatek تحدد يوم 9 من أكتوبر لكشف النقاب عن رقاقة Dimensity 9400

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Mediatek يوم التاسع من شهر أكتوبر المقبل لكشف النقاب عن رقاقة Dimensity 9400 التي شغلت عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة.

تستعد شركة Mediatek لإطلاق إصدارها المميز من رقاقات المعالج Dimensity 9400 في حدث يعقد الشهر المقبل، ولقد شاركت Mediatek إعلان تشويقي على منصة Weibo اليوم للتأكيد على موعد الحدث.

من جانب أخر لم يؤكد الإعلان التشويقي بشكل رسمي على العلامة التجارية للرقاقة القادمة، إلا أن الرقاقة تأتي بوحدة المعالجة العصبية “AI NPU”، وكرت الشاشة Immortalis-G925 MC12 المطور من Arm، ومن المتوقع أن ينطلق للأسواق خلال الفترة القادمة بعلامة Dimensity 9400 التجارية.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن رقاقة Dimensity 9400 تأتي بثماني من الأنوية والتي تتضمن نواة Cortex-X925 رئيسية بسرعة 3.63 GHz، مع 3 من أنوية Cortex-X4 بسرعة 2.8 GHz، و4 من أنوية Cortex-A725 بسرعة 2.1 GHz.

يذكر أن نتائج الإختبارات الأخيرة لهذا الإصدار كشفت عن تحسينات في الآداء بنسبة 30% مقارنة برقاقة Dimensity 9300، ومن المتوقع أن تكون سلسلة Find X8 من الإصدارات الأولى المميزة بمعالج 9400 المرتقب.

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