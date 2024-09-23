شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار العملات المشفرة.. و"بيتكوين" يتخطى 63.5 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق العملات المشفرة نشاطا ملحوظا خلال تعاملات اليوم، الإثنين، بفضل تحسن معنويات المستثمرين نتيجة بدء دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.
وصعد سعر عملة "بيتكوين" بنسبة 0.89% إلى 63585.34 دولار، وفق بيانات منصة "كوين ديسك".
وصعدت عملة "إيثريوم" بنسبة 3.46% إلى 2662.64 دولار، في حين ارتفعت عملة "ريبل" 0.44% إلى 59.30 سنت.
وارتفع حجم التداول اليومي في سوق العملات المشفرة على مدار الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 48.32% ليسجل 66.4 مليار دولار، تزامنا مع زيادة القيمة السوقية 1.57% إلى 2.24 تريليون دولار.
ويظهر ذلك تحسن معنويات المستثمرين بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وبدء دورة من التيسير النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.
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