تكنولوجيا: تفاصيل سعة البطارية في سلسلة هواتف iPhone 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التفاصيل مواصفات سعة البطارية في سلسلة هواتف iPhone 16 الجديدة من ابل، والتي توضح الزيادة في سعة البطارية للجيل الجديد من هواتف الأيفون مقارنة بالإصدارات السابقة.

أكدت التفاصيل التي جاءت من أحد الجهات المعتمدة على أن هاتف iPhone 16 يأتي بقدرة بطارية 3561 mAh أي بزيادة في سعة البطارية بنسبة 6.3% مقارنة بالإصدار السابق.

من جانب أخر يأتي هاتف iPhone 16 Plus بقدرة بطارية 4674 mAh أي يحصل هذا الإصدار على تحسينات في قدرة البطارية بنسبة 6.6%.

كما قدمت ابل هاتف iPhone 16 Pro للأسواق بسعة بطارية 3582 mAh، وهي أكبر ترقية للبطارية في السلسلة الجديدة، حيث تم تحسين قدرة البطارية بنسبة 9.4% مقارنة ببطارية iPhone 15 Pro.

أيضاً أكدت التفاصيل الجديدة على أن هاتف iPhone 16 Pro Max يضم بطارية بقدرة 4685 mAh، أي يأتي بتحسينات في سعة البطارية بنسبة 5.5% مقارنة بهاتف iPhone 15 Pro Max.

لذا يتفوق هاتف iPhone 15 Pro هذا العام في سعة البطارية مقارنة بالإصدارات الأخرى من هواتف الأيفون، ومع دعم الجيل الجديد بشرائح A18 وA18 Pro ستقدم الإصدارات الجديدة عمر أطول للبطارية، والذي سيظهر بشكل أوضح في هواتف iPhone 16 Pro وPro Max.

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