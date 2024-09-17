شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تكسب جولة في سباق تطوير معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الصين تحقيق تقدم كبير في تطوير وإنتاج معدات محلية لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتطورة، وهي خطوة مهمة للتغلب على العقوبات الأمريكية التي تستهدف منع الصين من تحقيق أهدافها في مجال أشباه الموصلات.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية في إعلان خلال الشهر الحالي إن المؤسسات المرتبطة بالدولة تلقت توصية باستخدام آلة طباعة ليزر جديدة، تستطيع إنتاج رقائق إلكترونية مقاس 65 نانومتر أو أصغر".

لكنها لم تكشف عن الشركة التي طورت هذه الآلة وتوفرها للمؤسسات المرتبطة بالدولة.

خطوة مهمة للصين

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن ماكينة التصنيع الجديدة تُعد خطوة مهمة بالنسبة للصين، لأن أحدث ماكينة متاحة، والتي تنتجها شركة شنغهاي ميكرو إلكترونيكس إكويبمنت جروب، تنتج رقائق مقاس 90 نانو متر فقط.

وتُعد معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية عنق زجاجة أساسيًا بالنسبة لطموحات الصين في مجال أشباه الموصلات، إذ تحاول الولايات المتحدة احتواء هذه الطموحات.



القيود الغربية على الصين

وتتسابق الشركات الصينية مثل شنغهاي ميكرو إلكترونيكس إكويبمنت جروب، في تطوير معدات صناعة الرقائق في ظل القيود الغربية المفروضة على تصدير هذه الآلات المتطورة إلى الصين.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، نشرت الحكومة الهولندية قواعد تتعلق بتطبيق ضوابط جديدة على التصدير، من شأنها جعل شركة (إيه إس إم إل) لصناعة أشباه الموصلات تقدم طلبات للحصول على تراخيص من لاهاي بدلًا من الحكومة الأمريكية لتصدير بعض ماكيناتها.

ويتطلب الأمر الآن من "أيه إس إم إل" أن تتقدم بتراخيص تصدير للحكومة الهولندية بدلًا من الحكومة الأمريكية لشحن طرازاتها الأقدم من أنظمة التصوير الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية للصين، وفقًا لقواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في السابع من سبتمبر.

المنتج الوحيد في العالم

يشار إلى أن "أيه إس إم إل" هي المنتج الوحيد في العالم لماكينات التصوير الضوئي المطلوبة لإنتاج رقائق فائقة يجري استخدامها في كل شيء، من المركبات الكهربائية إلى المعدات العسكرية، وقيدت الحكومة الهولندية بالفعل شحن الشركة للمزيد من ماكيناتها الأكثر تطورًا إلى الصين.



وقالت مونيك مولس المتحدثة باسم "أيه إس إم إل" في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نظرًا إلى أن هذا تغيير تقني، ليس من المتوقع أن يؤثر هذا الإعلان على النظرة المستقبلية المالية لنا لعام 2024، أو على السيناريوهات الأطول أمدًا، كما أشير في يوم الاستثمار الخاص بنا في نوفمبر 2022".

استخدام ضوابط التصدير

وقالت وزارة التجارة الصينية، إن هولندا عليها أن تمتنع عن سوء استخدام ضوابط التصدير، بعد أن وسعت الحكومة الهولندية متطلبات التراخيص على معدات الطباعة الحجرية القديمة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الولايات المتحدة تجبر الدول الأخرى على تشديد ضوابط التصدير على أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق، ما يهدد استقرار سلسلة التوريد العالمية.

وقالت إن هولندا يجب أن تتمسك بالقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، وأن تتجنب الإجراءات التي تعيق التعاون الطبيعي وتنمية صناعة أشباه الموصلات بين البلدين.