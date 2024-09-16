شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار العملات المشفرة بنسبة طفيفة.. خسائر البيتكوين تصل لـ 1.59% والان مع تفاصيل الخبر

يستعد سوق العملات المشفرة لحدثين رئيسيين وهما، ( اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم في الولايات المتحدة - إطلاق منصة العملات المشفرة المدعومة من دونالد ترامب)، وفي خضم هذه التطورات، أظهرت عملة البيتكوين انخفاضات طفيفة يوم الاثنين 16 سبتمبر، مع خسائر بلغت 1.59% على المنصات الدولية، وحاليا يتم تداول أقدم وأغلى عملة مشفرة في العالم مقابل 58407 دولارًا عالميًا، بعد تجاوزها لفترة وجيزة لمستوى 60 ألف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال "فيناش شيخار" المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Pi42 لـ Gadgets360: "انخفضت قيمة البيتكوين بعد ما وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه محاولة اغتيال لدونالد ترامب، مما أدى إلى تصفية أكثر من 116 مليون دولار، وتتجه كل الأنظار الآن إلى قرار سعر الفائدة الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع انقسام الأسواق بين خفض سعر الفائدة بمقدار 25 و50 نقطة أساس".

وسجلت عملة الإيثر خسائر بنحو 5% على كل من البورصات الوطنية والدولية في آخر 24 ساعة، تبلغ قيمة الإيثر حاليًا في نطاق 2279 دولارًا و2289 دولارًا، كما ضربت الخسائر أيضًا Stellar وCronos وCosmos وPolygon وBitcoin SV وElrond وZcash.

ووفقًا لـ "CoinMarketCap" انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 3.14% في آخر 24 ساعة، وبلغت قيمة سوق العملات الرقمية العالمية 2.03 تريليون دولار، وفي الوقت نفسه، سجلت عملة Binance وSolana وDogecoin وShiba Inu وLeo وNear Protocol وBinance USD وMonero أرباحًا طفيفة يوم الاثنين.

وقال "شيفام ثاكرال" الرئيس التنفيذي لشركة BuyUcoin لـ Gadgets360: "على الرغم من المخاوف قصيرة الأجل، يظل المحللون متفائلين، ويشير مؤشر الخوف والجشع إلى أن الخوف الشديد قد يقدم فرصة شراء، مما يشير إلى مستقبل مشرق لعملة Bitcoin وSolana وسوق العملات الرقمية الأوسع نطاقًا".