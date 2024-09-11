شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: لن نصل إلى المريخ أبدا إذا فازت كامالا هاريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد رجل الأعمال الأمريكي ومالك شركة "إكس" للتواصل الاجتماعي إيلون ماسك المرشحة الرئاسية للانتخابات الأمريكية كامالا هاريس، قائلا إن نجاح مهمة الوصول للمريخ تعتمد على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ماسك - في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي التي يملكها - "ترامب يدعم لجنة كفاءة الحكومة لتحقيق إنجازات عظيمة، أما كامالا فلا تفعل ذلك"، وذلك بحسب ما ذكرت مجلة بولتيكو في نسختها الأوروبية.



وأعلن ترامب أنه يخطط لتبني خطة ماسك لإنشاء "لجنة كفاءة الحكومة"، بهدف إجراء تدقيق مالي وأداء كامل للحكومة الفيدرالية بأكملها وتقديم توصيات لإصلاحات جذرية في هذا الشأن.



وتفاعل ماسك بشكل واسع على منصة إكس، خلال الساعات التي تلت المناظرة الرئاسية الأميركية الأولى بين ترامب وهاريس، حيث حققت نائبة الرئيس كامالا هاريس "انتصارا واضحا" على الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يدعمه ماسك.



وفي أحد منشوراته، اشتكى ماسك من أن مقدمي المناظرة قائلا "لم يكونوا عادلين" مع ترامب.