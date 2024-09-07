شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل في جائزة الابتكار التعاوني.. تعرف على الشروط والان نبدء بالتفاصيل

جائزة الابتكار التعاوني

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن بدء التسجيل في النسخة الثالثة من جائزة الابتكار التعاوني التي تمنح لأفضل المنتجات التقنية المبتكرة بالتعاون بين مزود الخدمة والمستخدم النهائي، بهدف تشجيع مزودي الخدمات لابتكار منتجات بالتعاون مع المستخدم النهائي، وتمكين المنتجات التقنية المحلية، إلى جانب دعم المنتجات التقنية المحلية للمنافسة عالميا.وأوضحت الهيئة أن الجائزة تستهدف الشركات العاملة في قطاع التقنية في المملكة، وتتطلب المشاركة في الجائزة عددا من الشروط منها تسجيل الشركة في منصة "تك"، أن تكون شركة مملوكة بأغلبية سعودية، امتلاك الشركة للبرمجية وملكية فكرية، وأن يكون المنتج قد مضى على إطلاقه واستخدامه أكثر من 6 أشهر، إضافة إلى عدد من المعايير الأخرى.كما دعت الهيئة المهتمين والشركات التقنية التي تملك منتجات تقنية تعاونية إلى التسجيل من خلال صفحة الجائزة على موقعها الإلكتروني: (صفحة التسجيل)، مشيرة إلى أن نهاية فترة التسجيل في 12 سبتمبر 2024.يذكر أن جائزة الابتكار التعاوني، التي دشنتها الهيئة عام 2022 شهدت خلال العامين الماضيين تسجيل أكثر من 70 منتجا تعاونيا، فاز منها ستة منتجات بالجائزة، وقد تنوعت الجهات المتعاونة في صناعة هذه المنتجات بين جهات حكومية، وشركات عالمية، وشركات تقنية وطنية, كما سيتم الإعلان عن المنتجات الفائزة خلال منتدى التقنية الرقمية في 9 أكتوبر 2024.