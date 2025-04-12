وزير الخارجية.. حميدتي يعيش في وهمٍ كبير

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قال وزير الخارجية السوداني، على يوسف الشريف، إن القوات المسلحة والقيادة العليا عازمتان على القيام بكل ما يلزم للحفاظ على إقليم دارفور، خاصة عاصمته مدينة الفاشر، ومنع سقوطها في يد الدعم السريع، وأكد الوزير وفقاً لوسائل إعلام مصرية، أن هناك خطة لتحرير دارفور بالكامل من قبضة “المتمردين”، وفي حديثه عن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وصفه بأنه لا يزال يعيش في وهمٍ كبير، مشيرًا إلى سلسلة من التصريحات المتحدّية التي أدلى بها وثبت بطلانها على أرض الواقع.
الحدث السوداني
هبة علي
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