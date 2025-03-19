عادة شائعة لدى الفتيات هي سبب “التلوث البلاستيكي” لأجسامهن

قد تشعر بالدهشة والاشمئزاز إذا كنت من محبي مضغ العلكة (عادة شائعة عند بعض الفيتات والشبان) عندما تكتشف أنها مصنوعة من البلاستيك المرن المستخدم في إطارات السيارات، وإذ لم تكن فكرة مضغ البلاستيك مُزعجة بما يكفي، ففكّر فيما يحدث بعد بصقه.

أظهر التحليل الكيميائي أن العلكة تحتوي على ستايرين بوتادين (المستخدمة في صناعة إطارات السيارات)، والبولي إيثيلين (المستخدمة في صناعة أكياس التسوق والزجاجات)، وأسيتات البولي فينيل (غراء الخشب)، بالإضافة إلى بعض المُحليات والنكهات.

وتُعتبر صناعة علكة المضغ تجارةً ضخمة، تُقدر قيمتها بنحو 48.68 مليار دولار أمريكي (37.7 مليار جنيه إسترليني) بحلول عام 2025، وتمتلك ثلاث شركات 75% من حصة السوق، أكبرها شركة ريجلي، بحصة تُقدر بنحو 35%.

أما بالنسبة للأضرار البيئية، فإن العلكة تتصلب وتتشقق وتتحلل إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة، لكن هذا قد يستغرق عقودًا، تنظيفها ليس رخيصًا، لأنه يتطلب جهدًا كبيرًا، يبلغ متوسط ​​التكلفة 1.50 جنيه إسترليني للمتر المربع، وتشير التقديرات إلى أن التكلفة السنوية لتنظيف تلوث العلكة للمجالس المحلية في المملكة المتحدة تبلغ حوالي 7 ملايين جنيه إسترليني.

وللحد من هذا العادة بحسب الدراسة التي نشرت في “sciencealert”، يجب تثقيف الناس حول محتويات العلكة والآثار البيئية لهذه المكونات، بالتالي يمكن أن يقلل من الاستهلاك ويشجع على عادات أفضل للتخلص منها.

وختمت الدراسة أنه يمكن للوائح الأكثر صرامة أن تُحاسب المصنّعين – ففرض ضريبة على العلكة الاصطناعية يمكن أن يساعد في تمويل عمليات التنظيف، وهذا بدوره سيحفز المزيد من الاستثمار في العلكة النباتية وغيرها من البدائل المستدامة.

وكالة سبوتنيك