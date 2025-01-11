حملة عبر الإنترنت للضغط على ترامب لمنع حظر “تيك توك” بأميركا

يأمل مستخدمون لتطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة أن تدفع حملة عبر الإنترنت، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى منع حظر محتمل مرتقب للتطبيق في البلاد.

ودعت تيفاني سيانشي وهي صانعة محتوى على “تيك توك”، يوم الجمعة من خارج المحكمة العليا الأمريكية، مستخدمي المنصة للانضمام إلى حملة لإغراق الرئيس المنتخب ترامب برسائل دعم “تيك توك” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه “العربية Business”.

وكان قضاة المحكمة العليا الأميركية يستمعون الجمعة إلى مرافعات شفوية حول ما إذا كان قانون فيدرالي -أقرته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن- يفرض على “تيك توك” الانفصال عن شركته الأم الصينية بايت دانس أو سيكون عُرضة للحظر ينتهك التعديل الأول.

وبموجب القانون، الذي أتى على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي، سيكون “تيك توك” عُرضة للحظر في الولايات المتحدة اعتبارًا من 19 يناير الجاري ما لم تبدأ إجراءات بيعه.

وسبق أن طالب الرئيس المنتخب ترامب، في خطاب أرسله إلى المحكمة العليا، بتعليق حظر التطبيق حتى يتسنى له الوقت بعد توليه منصبه في 20 يناير الجاري للسعي للوصول إلى “حل سياسي” يحفظ الأمن القومي ويضمن استمرار “تيك توك”.

وفي الشهر الماضي، قال ترامب إنه لديه “مكان دافئ” في قلبه لـ”تيك توك”، حيث ساعده التطبيق في حشد دعم الناخبين الأصغر سنًا في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي. وقد التقى بالرئيس التنفيذي لـ”تيك توك” شو زي تشيو.

وقالت سيانشي، بحسب تقرير الوكالة: “لا نحتاج المحكمة العليا لإنقاذ تيك توك”، مضيفة: “الآن لدينا رئيس على وشك التنصيب”.

وحثت متابعيها على الضغط على ترامب من خلال التعليق على منشوراته على منصة “إكس” (تويتر سابقًا).

وانضم إلى سيانشي أمام المحكمة العليا حفنة من صناع المحتوى، وكانو جزءًا صغيرًا من أولئك الذي شاهدوا البث الحي الذي قامت به لدعوة المستخدمين للانضمام لحملتها. وقدرت سيانشي أن 180 ألف شخص تابعوا هذا البث على “تيك توك”.

ولجأت سيانشي ومستخدمون آخرون العام الماضي إلى حملة مشابهة، حيث غمروا مكاتب الكونغرس بمكالمات هاتفية لحمله على التخلي عن تشريع سحب استثمارات “بايت دانس” من “تيك توك” أو حظر التطبيق.

وقالت سيناشي، في مقابلة أجريت قبل يوم من جلسة الاستماع في المحكمة العليا، إن ترامب قطع وعدًا بشأن “تيك توك” و”استخدمه لجعل عدد كبير من الشباب يصوت له… ندعوه إلى الوفاء بوعوده على الفور”.

لم يظهر اسم ترامب كثيرًا خلال ساعتين من المرافعات أمام المحكمة العليا، لكن محامي الحكومة قال إنه لم يكن من الواضح ما إذا كان الرئيس المنتخب سيكون قادرًا على تمديد الموعد النهائي للحظر بعد توليه منصبه.

وأشار قضاة المحكمة العليا، الجمعة، إلى أنهم قد يؤيدون القانون الفيدرالي الذي يحظر “تيك توك”، معربين عن شكوكهم في معارضة “تيك توك” للقانون أثناء المرافعات الشفوية.

وقدر المحللون من “بلومبرغ إنتليجنس”، التابعة لبلومبرغ، أن “تيك توك” لديه فرصة بنسبة 20% فقط للفوز بمعركته القانونية.

العربية نت