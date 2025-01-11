مساجد بورتسودان تؤدي صلاة الشكر لله بمناسبة تحرير ودمدني

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أدى المصلون بعدد من مساجد بورتسودان صلاة الشكر لله عقب صلاة العصر، بمناسبة تحرير مدينة ود مدني من دنس المليشيا التي عاست فيها فساداً، إمتد لعام وبضعة أشهر .
وقد تدافعت جماهير بورتسودان بصورة تلقائية إلى شوارع المدينة تجوبها سيراً على الأقدام فرحةً بهذا النصر المستحق.
وقد تعالت الأصوات مرددة ( جيش واحد شعب واحد )، في لوحة أكدت قوة وعزيمة هذا الشعب الأبي الذي ظل يقف خلف قواته المسلحة حتى يتم تحرير كل شبر من أرض الوطن، ويعود الأمن والأمان الي البلاد قريباً بإذن الله تعالى.
سونا
هبة علي
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