المدير العام لقوات الشرطة يتفقد سير العمل بإدارات السجل المدنى والجوازات والهجرة ويوجه بتسهيل وتبسيط الإجراءات

وقف الفريق اول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة الأحد على جهود إدارات السجل المدنى والجوازات والهجرة فى تقديم الخدمات للجمهور فيما يلى معاملات إستخراج الأوراق الثبوتية من أرقام وطنية والجوازات وذلك بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشؤون المالية وكان فى إستقباله اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوى مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة واللواء شرطة سامى الصديق دفع الله مدير الادارة العامة للسجل المدنى.

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة) أن السيد المدير العام لقوات الشرطة تلقى تنويرا شاملا عن جهود هذه الإدارات فى تقديم الخدمات للمواطنين ووقف ميدانيا على سير هذه الإجراءات ووجه بتسهيلها وتبسيط إجراءاتها وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك والعمل على تذليل الصعاب ومعالجة المشاكل التى تعترض ذلك حتى ينعم طالبى هذه الخدمات بخدمة تلبى طموحهاتهم وتحقق رغباتهم .

المكتب الصحفي للشرطة